Grounded 2: Update „Into the Abyss“ öffnet den Teich von Brookhollow Park am 11. August

Obsidian Entertainment erweitert die Early Access-Version von „Grounded 2“ am 11. August mit dem Update „Into the Abyss“ um ein umfangreiches Unterwasser-Areal sowie die zwei neuen Regionen Mountains und Bayou.

Unterwasser-Mechaniken und Erkundung

Das Update erweitert den Teich im Brookhollow Park zu einer zweigeteilten Erkundungszone ober- und unterhalb der Wasseroberfläche. Spieler schalten schrittweise Tauchanzüge frei, die die maximale Tauchzeit verlängern und tiefere Bereiche zugänglich machen. Neben den Rückkehrern wie dem Koi-Karpfen und der Taucherspinne bedrohen neue Kreaturen den Spieler in den tiefsten Zonen.

Tauchgänge erfordern Vorbereitung. Ohne die passende Ausrüstung endet der Ausflug schnell am Grund des Teiches. Das ist logisches Spieldesign.

Als Transporthilfe führt Obsidian die Amphibie „Toe-biter“ als neues Reittier ein. Dieses Insektenfahrzeug wechselt nahtlos zwischen Land- und Wasserfortbewegung, was die Flexibilität bei Erkundungen und Kämpfen erhöht.

Erweiterung der Spielwelt und Plattform-Verfügbarkeit

Neben dem Teich ergänzen die Zonen Mountains und Bayou die Map. Obsidian greift damit Rückmeldungen der Community auf und baut auf den Unterwasser-Systemen des ersten Teils auf. Weitere Zonen, Kreaturen und Mechaniken für den Brookhollow Park sind in Planung.

Grounded 2 will be digitally released on PlayStation 5 on August 11th. Dive into new content with the Into the Abyss update and cross-play functionality with friends this summer!



Wishlist now on the PlayStation Store: https://t.co/9NFTIAZExI pic.twitter.com/eMvOS0neaS — Grounded (@GroundedTheGame) August 4, 2026

Der Titel bleibt in der Early-Access- und Game-Preview-Phase. Unterstützt werden Xbox Series X|S, PC, ROG Xbox Ally, Steam sowie PlayStation 5. Das Spiel ist zudem in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten und nutzt Xbox Play Anywhere.

Das Update liefert konkreten Content statt leerer Versprechungen. Die schrittweise Freischaltung über Tauchanzüge setzt auf bewährte Progressionsmechaniken, während die Amphibie das Backtracking spürbar reduziert. Wer „Grounded 2“ im Game Pass oder Early Access besitzt, erhält am 11. August einen substanziellen Mehrwert ohne Zusatzkosten.