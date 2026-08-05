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Grounded 2: Update „Into the Abyss“ öffnet den Teich von Brookhollow Park am 11. August

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Grounded 2 erhält am 11. August das Update Into the Abyss mit neuem Teich-Areal, Tauchanzügen, Reittier Toe-biter und weiteren Zonen für PC und Konsole.

grounded 2

Obsidian Entertainment erweitert die Early Access-Version von „Grounded 2“ am 11. August mit dem Update „Into the Abyss“ um ein umfangreiches Unterwasser-Areal sowie die zwei neuen Regionen Mountains und Bayou.

Unterwasser-Mechaniken und Erkundung

Das Update erweitert den Teich im Brookhollow Park zu einer zweigeteilten Erkundungszone ober- und unterhalb der Wasseroberfläche. Spieler schalten schrittweise Tauchanzüge frei, die die maximale Tauchzeit verlängern und tiefere Bereiche zugänglich machen. Neben den Rückkehrern wie dem Koi-Karpfen und der Taucherspinne bedrohen neue Kreaturen den Spieler in den tiefsten Zonen.

Tauchgänge erfordern Vorbereitung. Ohne die passende Ausrüstung endet der Ausflug schnell am Grund des Teiches. Das ist logisches Spieldesign.

Als Transporthilfe führt Obsidian die Amphibie „Toe-biter“ als neues Reittier ein. Dieses Insektenfahrzeug wechselt nahtlos zwischen Land- und Wasserfortbewegung, was die Flexibilität bei Erkundungen und Kämpfen erhöht.

Erweiterung der Spielwelt und Plattform-Verfügbarkeit

Neben dem Teich ergänzen die Zonen Mountains und Bayou die Map. Obsidian greift damit Rückmeldungen der Community auf und baut auf den Unterwasser-Systemen des ersten Teils auf. Weitere Zonen, Kreaturen und Mechaniken für den Brookhollow Park sind in Planung.

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Der Titel bleibt in der Early-Access- und Game-Preview-Phase. Unterstützt werden Xbox Series X|S, PC, ROG Xbox Ally, Steam sowie PlayStation 5. Das Spiel ist zudem in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten und nutzt Xbox Play Anywhere.

Das Update liefert konkreten Content statt leerer Versprechungen. Die schrittweise Freischaltung über Tauchanzüge setzt auf bewährte Progressionsmechaniken, während die Amphibie das Backtracking spürbar reduziert. Wer „Grounded 2“ im Game Pass oder Early Access besitzt, erhält am 11. August einen substanziellen Mehrwert ohne Zusatzkosten.

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