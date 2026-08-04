Grundstein gelegt: Santa Monica Studio plant die Zukunft von God of War weit voraus

God of War: Laufey ist nicht als einzelnes Spin-off gedacht, sondern bildet das Fundament für die nächsten Kapitel des Franchise – weit über den bereits bestätigten neuen Ableger mit Kratos hinaus.

Auf dem kürzlichen SDCC-Panel verriet Creative Director Cory Barlog, dass die Geschehnisse und Charaktere den Weg für kommende Teile ebnen.

Ein Spiel als Fundament für ganze Generationen

Auf dem Panel gab es keine vagen Floskeln, sondern ein klares Signal. „God of War: Laufey“ ist der Ausgangspunkt für alles, was danach kommt. Creative Director Cory Barlog machte kein Geheimnis daraus, dass hinter den Kulissen längst die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Das Studio denkt langfristig.

„Everything that we’re doing within the Fay game is kind of truly a continuation of everything that’s going on in the story to set up what’s going to expand next“, verriet Barlog auf der Bühne. Er schob direkt hinterher, dass das Team bereits viele Spiele in der Zukunft plant. Das sitzt. Hier geht es nicht nur um ein isoliertes Abenteuer. Santa Monica Studio zieht das Universum im großen Stil auf.

Wer befürchtet hatte, dass Faye eine nette, aber belanglose Nebenstory wird, kann beruhigt sein. Jedes Detail, jede Figur und jede Story-Wendung könnte in den nächsten Jahren wieder relevant werden. Das Studio baut ein zusammenhängendes Netz auf. Wir schauen nicht mehr nur auf ein einzelnes Spiel, sondern auf den Auftakt einer neuen Ära.

Bizarre Begleiter und das nächste Kratos-Spiel

Die neuen Charaktere im Spiel entstehen nicht aus Zufall. Sie sind eine gezielte Langzeitinvestition in die Lore. Game Director Ariel Lawrence betonte, dass Begleiter wie Phranque bewusst eingebaut wurden. Sie sollen vollkommen neue Blickwinkel auf die Spielwelt eröffnen und Hoffnung für deren Zukunft symbolisieren. Sogar ein ungewöhnlicher Würfel soll eine emotionale Bindung aufbauen. Klingt abgedreht. Passt aber voll in den Plan.

Für den eigentlichen Aufreger sorgte Barlog allerdings mit einer scheinbar beiläufigen Bemerkung zu Beginn der Gesprächsrunde. Er habe sich mit dem Director des nächsten Kratos-Spiels unterhalten. Das Publikum reagierte sofort mit lautem Jubel. Barlog versuchte abzuwinken und lachte. Er bat die Fans scherzhaft, die Aussage direkt wieder zu vergessen.

Egal ob versehentlicher Versprecher oder inszenierter Gag: Die Botschaft ist glasklar angekommen. Kratos ist noch lange nicht im Ruhestand. Sein nächstes Abenteuer wird direkt an die Ereignisse aus dem Faye-Spiel anknüpfen. Santa Monica verzahnt die Titel enger als je zuvor.

Eine offizielle Ankündigung für mehrere neue Titel ist das zwar noch nicht. Dennoch lässt das Panel tief blicken. Santa Monica Studio nutzt „God of War: Laufey“, um ein stabiles Fundament zu gießen, frische Figuren zu etablieren und das Universum nachhaltig zu erweitern. Ein cleverer Schachzug. Die Entwickler nehmen sich die Zeit, die Welt organisch wachsen zu lassen. Für die Reihe ist das genau der richtige Treibstoff.