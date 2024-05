Grusel-Stream mit ‚TheHeigou‘ ab 19 Uhr und The Dark Pictures: Little Hope

Nach dem Streaming-Auftakt in der vergangenen Woche gibt es heute ab 19 Uhr einen weiteren Grusel-Stream mit ‚TheHeigou‘, der diesmal The Dark Pictures: Little Hope zockt, den zweiten Teil der Anthologie von Supermassive Games.

An dieser Stelle auch ein Dankeschön für das erste Feedback dazu, das einen unterhaltsamen Abend bescheinigte, in dem Luke alias ‚TheHeigou‘ und ‚Nessylua‘ den ersten Part Men of Medan in Rekordzeit durchgespielt haben.

Und weil der Stream so unterhaltsam war, wagen sich die beiden heute gleich noch einmal in das berüchtigte Little Hope, um dort einem Hexenkult auf die Spur zu gehen. Ergänzend dazu unser klassisches Review, mit dem Supermassive Games die The Dark Pictures-Formel deutlich verfeinert hatte.

Wer dabei zuschauen möchte, sollte kurz vor 19 Uhr zuschalten. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und einen unterhaltsamen Abend.