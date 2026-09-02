GSC Game World strukturiert Studioprozesse für STALKER 2 um

Das Update 2.0 sowie die Erweiterung „Cost of Hope“ markieren den höchsten Stand bei Spielerzahlen und Streaming-Reichweite für „STALKER 2: Heart of Chornobyl“ seit dem Verkaufsstart Ende 2024.

Der Verkaufsstart Ende 2024 war von schweren technischen Mängeln geprägt. Das Studio fing die negativen Reaktionen primär durch den Verkaufserfolg über die Veröffentlichung im Xbox Game Pass und die bestehende Stamm-Community ab. Um die technische Basis anzupassen, musste der Entwickler GSC Game World die eigenen Arbeitsabläufe grundlegend revidieren.

CEO Ievgen Grygorovych erklärte gegenüber Insider-Gaming die interne Neuausrichtung auf der Gamescom rückblickend: „We changed in all directions and so significantly that it’s hard to answer in one certain way.“ Die Anpassung betraf alle Abteilungen der Entwicklung.

Community-Feedback bestimmt den Patch-Prozess

Der Wandel vollzog sich über einen Zeitraum von fast zwei Jahren. COO Maria Grygorovych betont, dass die Auswertung von Nutzerberichten direkt in die Filterung und Priorisierung technischer Korrekturen einfloss. Die Anpassungen zeigen messbare Wirkung in den Systemen, lassen jedoch weiterhin offene Punkte auf der Roadmap.

Spieler fordern weiterhin eine tiefere Integration des A-Life-Systems, höhere Sichtweiten, erweiterte Fraktionsstatistiken und eine stabilere Performance. Neben der Arbeit an der Performance befinden sich eine zweite Erweiterung sowie der Mehrspielermodus in der aktiven Entwicklung.

Update 2.0 stabilisiert das Fundament von „STALKER 2“, beseitigt aber nicht alle strukturellen Limitierungen der Engine. Der Fokus verschiebt sich von reiner Reparaturarbeit hin zur Auslieferung versprochener Kernmechaniken. Für Käufer bedeutet das eine endlich nutzbare Version, deren voller Funktionsumfang weiterhin von kommenden Patches abhängt.