GT7 Update 1.71 offiziell enthüllt: vier neue Wagen und frische Rennen warten

Gran Turismo 7 bringt am 20. August 2026 vier neue Fahrzeuge und drei zusätzliche Events auf die Rennstrecken. Polyphony Digital legt mit der Aktualisierung 1.71 wieder einmal ordentlich nach.

Vier Autos, vier völlig unterschiedliche Charaktere

Der Fuhrpark wächst punktgenau. Mit dem Caterham Seven Superlight R500 ’08 rollt ein kompromissloser Leichtbau-Renner in die Garage, der auf engen Kursen jede Menge Feingefühl verlangt. Wer es moderner mag, bekommt mit dem Hyundai IONIQ 6 N ’25 die geballte Ladung Elektro-Power serviert.

Dazu gesellen sich zwei echte Ikonen für Heckantrieb-Fans: Der Toyota Chaser Tourer V ’97 und der Toyota Mark II Tourer V ’97 bedienen die japanische Neo-Klassiker-Fraktion ab Tag eins perfekt. Besonders die beiden Toyota-Modelle stechen sofort ins Auge. Beide Fahrzeuge teilen sich die gleiche Plattform und den legendären 1JZ-GTE-Motor. In der Tuning- und Drift-Szene genießen sie seit Jahrzehnten Kultstatus. Dass Polyphony beide Varianten gleichzeitig bringt, schließt eine spürbare Lücke bei den japanischen Limousinen der späten 90er-Jahre.

Strecken-Nachschub und KKanada-Panorama

Damit die neuen Schlitten nicht in der Garage verstauben, baut Polyphony die Weltstrecken aus. Die Japanische FR-Herausforderung 450 macht Station im Kyoto Driving Park auf der Yamagiwa-Variante. Ideal für die beiden neuen Toyotas.

Der Europäische Clubman Cup 600 schickt euch auf den Circuit de Barcelona-Catalunya – und zwar auf das schnelle GP-Layout ohne Schikanen. Richtiger Fluss garantiert. Der Tourenwagen-Weltcup 600 fordert euer Können schließlich auf dem traditionsreichen Suzuka Circuit heraus. Wer nach dem Rennstrecken-Stress etwas entspannen will, knipst sein Auto vor der Kulisse von Whistler im erweiterten Scapes-Modus.

Das Update 1.71 liefert keine riesige Revolution, aber genau das, was die Community schätzt: eine grundsolide Mischung aus Nostalgie, moderner Leistung und frischen Herausforderungen. Die Modellauswahl trifft ins Schwarze. Kein Schnickschnack.