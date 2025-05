GTA 4: Insider berichtet über Next-Gen-Port für PS5 und Xbox Series X|S

Es ist ein Gerücht, das klingt wie ein Déjà-vu – und doch nimmt es langsam Form an. Laut dem renommierten Rockstar-Insider Tez2 arbeitet das Studio tatsächlich an einer Portierung von Grand Theft Auto IV für PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S. Das Comeback des einst so gefeierten Liberty City-Epos soll sogar noch dieses Jahr über die Bühne gehen – allerdings nicht als aufwendiges Remaster, sondern als „verbesserte Portierung“.

GTA IV: Nur ein Port – oder doch mehr?

Denn Tez2 zufolge ist der Port längst in Arbeit – angeblich seit über einem Jahr. Das allein wäre schon Grund genug, hellhörig zu werden, doch damit nicht genug: Nach GTA IV soll auch Max Payne 3 ein vergleichbares Next-Gen-Upgrade erhalten. Der düstere Noir-Shooter, der 2012 erschien, zählt für viele Fans zu den unterschätztesten Titeln von Rockstar Games. Eine Rückkehr auf aktuelle Konsolen wäre nicht nur Nostalgie-Futter, sondern auch ein cleverer Lückenfüller vor dem großen Knall namens GTA 6.

In einem Beitrag erklärt Tez2: „Jemand bei Rockstar hat angedeutet, dass die Entwicklung von GTA IV schon ein Jahr läuft. Wenn sie ihrem alten Pandemie-Plan folgen, wird danach Max Payne 3 portiert – mit der Option auf ein Bundle oder eine Definitive Edition.“

Max Payne 3 und die Rückkehr der Klassiker

Klingt plausibel, oder? Zumal Rockstar bekannt dafür ist, seine älteren Spiele entweder völlig neu aufzulegen – siehe die Max Payne 1 & 2-Remakes, die bei Remedy entstehen – oder sie mit minimalem Aufwand für moderne Systeme aufzupolieren. GTA 4 wäre da der perfekte Kandidat: Immer noch hochgelobt, aber seit Jahren auf PS3 und Xbox 360 gefangen. Die PC-Version ist immerhin auf Steam erhältlich, die Xbox-Fassung läuft via Abwärtskompatibilität – aber das ist eben nicht das Gleiche wie eine native Version mit zeitgemäßer Performance.

Offiziell bestätigt ist natürlich nichts und Rockstar Games schweigt wie gewohnt. Dennoch: Sollte dieser Port wirklich kommen, wäre es nicht nur eine späte Wiedergutmachung, sondern auch ein strategischer Schachzug. Denn wer glaubt ernsthaft, dass Rockstar GTA 6 und einen Kult-Klassiker wie GTA IV im selben Zeitraum releasen würde?

Bis dahin heißt es abwarten – und hoffen, dass Liberty City bald in neuem Glanz zurückkehrt.