GTA 6: 31 Millionen Zuschauer beweisen mal wieder, dass Gamer-Prinzipien käuflich sind

31,1 Millionen Abrufe für ein exklusives Marketing-Video auf Netflix zeigen mal wieder das kollektive Einknicken der Gaming-Community. Wenn das Produkt begehrt genug ist, werden eiserne Prinzipien gegen Bezahlschranken widerstandslos dem Hype geopfert.
31,1 Millionen Menschen haben sich die erweiterte Enthüllung von GTA 6 auf Netflix angesehen. Diese Zahl markiert nicht weniger als die vollständige Kapitulation einer Zielgruppe, die sich sonst für ihre lautstarke Empörungskultur feiert – und dann erwartungsgemäß einknickt.
Wer jahrelang reflexhaft gegen künstliche Exklusivität, exzessive Monetarisierung und zusätzliche Abonnements wetterte, hat seine eigenen Grundsätze für ein paar Minuten Videomaterial eingetauscht, die wenige Stunden später frei verfügbar waren. Das ist die ungeschminkte Bilanz eines kaltschnäuzigen Experiments.
Natürlich ist „GTA 6“ ein Sonderfall. Rockstar besitzt eine Marktmacht, von der 99 Prozent aller Publisher nur träumen können. Genau deshalb ist dieses Experiment aber so aufschlussreich: Wenn selbst die angeblich so prinzipientreue Gaming-Community bei einem Marketing-Video bereitwillig die zusätzliche Zugangshürde akzeptiert, hat die Branche gelernt, wo ihre tatsächliche Schmerzgrenze liegt.
Das Ende der doppelten Standards
Gamer hassen Paywalls nur bei Inhalten, die ihnen nicht wichtig genug sind. Wer eine der bedeutendsten Ankündigungen des Jahrzehnts hinter die kostenpflichtige Zugangshürde eines externen Streaming-Anbieters verfrachtet, bricht ein ungeschriebenes Gesetz der Branche. Bei jedem anderen Marktteilnehmer hätte dieses Vorgehen einen kollektiven Aufschrei samt Boykottaufrufen ausgelöst. Bei Rockstar Games stehen 31,1 Millionen Zuschauer brav in der digitalen Warteschlange und akzeptieren die zusätzliche Zugangshürde.
Die Führungsetagen der Konkurrenz haben diese Unterwerfung genau registriert. Jahrzehntelang galt im Marketing die goldene Regel der maximalen Reichweite auf kostenlosen Portalen. Unbeschränkte Verfügbarkeit, barrierefreie Präsentation, null Zugangshürden. Das Experiment mit Netflix hat dieses Fundament zertrümmert. Exklusivität funktioniert auch bei Werbematerial, sofern die Gier nach Häppchen die logische Denkfähigkeit ausschaltet. Das werden sich die Publisher genau merken.
Der Trichter der Cashflow-Maximierung
Ein exklusiv platzierter Werbefilm erzeugt Kaufanreize für das gesamte Ökosystem der Unterhaltungsindustrie. Nach der Ausstrahlung stieg nicht nur das Interesse für das eigentliche Produkt massiv an, auch die Verkäufe der passenden Konsolen-Hardware zogen messbar an. Ein einziger Exklusiv-Deal bedient damit die komplette Wertschöpfungskette, während der Kunde für das reine Privileg der Informationsbeschaffung bereits seine Kreditkartendaten hinterlegt hat. Das ist reinste Cashflow-Maximierung.
Kleinere Marktteilnehmer werden dieses Schema nicht morgen eins zu eins kopieren. Titel aus der zweiten Reihe verfügen schlicht nicht über die nötige Marktmacht für solche dreisten Spielchen. Aber der Präzedenzfall steht fest verankert in der Historie. Das Fundament für künftige Paywalls im Marketing ist gegossen.
Kontrolle schlägt Widerstand
Die Spieler haben die Bezahlschranke nicht bekämpft. Sie haben sie akzeptiert und sind trotzdem gekommen – in einer Größenordnung, von der andere Publisher nur träumen können. Damit verkommt jede zukünftige Debatte über die Beschneidung von Konsumentenrechten zur lächerlichen Farce. Die absolute Kontrolle von Rockstar Games zeigt deutlich, wie leicht sich die Masse lenken lässt, sobald der Hype das Gehirn ausschaltet.
Die Strategieabteilungen werten die Kennzahlen bereits aus. Die nächste Barriere wird nicht mehr hinterfragt, sondern schrittweise als neuer Standard etabliert. Wer heute zahlt, um sich einen Marketing-Trailer anzusehen, akzeptiert morgen auch die Eintrittskarte für das digitale Vorbesteller-Event oder die gebührenpflichtige Gameplay-Präsentation. Der Konsument hat sich freiwillig zum zahlenden Statisten degradiert. Ganz ohne nennenswerte Gegenwehr.
Die Erkenntnis bleibt schmerzhaft trocken: Jede moralische Grenze der Community hat ihren Preis. Man muss sie nur hoch genug ansetzen.
Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.
Die die lautstsark Ihre Prinzipien schreien und spammen, haben es nicht auf Netflix geschaut.
Sind aber nur eine Minderheit.
Leute, die immer wieder, no disc no buy spammen, genau das Gleiche.
In der Boykott/Blackout Woche/GTA6 Trailer Woche war/ist, wurde die ps5 pro in den USA ausverkauft.
Es ist nur eine Blase, die im Netz Parolen und Boykotte lautstark verkündet.
Vorallem die eh nix kaufen oder eine Playstation haben.
Früher war Gaming schön, heute wird mehr politisiert als das Hobby zu genießen. GTA ist und bleibt Selbstläufer, keine Frage.
Ich bin in einem Alter wo ich mir diese „Kriege“ nicht mehr reinziehe, sondern ein Spiel genieße. Alles andere versaut mir das Hobby endgültig.
Hallo lieber Artikelverfasser,
leider fehlt in deinem Text eine Quellangabe, aus der hervorgehen könnte, dass die 31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nur für den GTA6-Trailer ein Netflix-Abo abgeschlossen haben. Denn ohne diese ist dein Artikel und deine Aussage über unsere moralische Vertretbarkeit leider ziemlich nutzlos. Und auch wenn es sich hier nur um eine Meinung handelt, diese stützt sich ausschließlich auf die Anzahl der Zuschauerrinnen und Zuschauer, umso mehr bräuchte es hier irgendwas Handfestes. Würde ich mit solch einer Meinung eine Diskussion führen wollen, würde mich schon nach 3 Minuten niemand mehr ernst nehmen.
LG
LePete, kurz zur Klarstellung: Ich bin der Autor des Textes, um deinen etwas wirren Kommentar weiter unten aufzugreifen. Du forderst einen Nachweis für eine These, die der Artikel gar nicht aufstellt. Es wurde an keiner Stelle behauptet, dass 31 Millionen Menschen extra ein Abo abgeschlossen haben.
Die Kernaussage ist eine andere: 31 Millionen Menschen haben den Stream innerhalb eines kostenpflichtigen Ökosystems konsumiert. Die Hürde bestand nicht im Neukauf, sondern in der Akzeptanz, dass exklusives PR-Material primär hinter einer Paywall stattfindet. Das ist eine kritische Einordnung von Plattform-Strategien, keine empirische Studie über Abo-Neuzugänge.
Dass man diesen Blickwinkel als Meinung nicht teilen muss, liegt in der Natur der Sache. Ein Reißer wird der Text dadurch aber nicht. Beste Grüße!
Ich persönlich zieh für mich eine andere Erkenntnis aus den 31 mio. Zuschauern.
Nämlich das die angeblichen Boykotteure, gar nicht so viele sind. Mit YouTube zusammen sollen es knapp 50 mio. Zuschauer gewesen sein. Das ist schon viel.
Ich habe es auch auf Netflix gesehen, weil ich ein aktives Abo habe. Würde ich mir einen Monat holen, nur um es dort zu sehen? Definitiv nicht. Es wäre interessant, wenn Netflix die Zahlen der Neuabos in dem Zeitraum darstellen würde, dann ist der Artikel auch weniger klick-haschend, hab ja selber drauf geklickt, hat also geklappt 😉
Auch habe ich es mir nicht vorbestellt, weil ich immer noch hoffe, dass es eine Bluray-Version gibt und der erst rein digitale Verkauf nur zum Schutz vor verfrühten Leaks gewählt wurde. Ich werde es dennoch holen und auch die ultimate Version wählen, weil GTA VI ist halt ne Hausnummer und MUSS als Videospieler gespielt werden!
Ich finde eher, der Artikel zeigt ziemlich gut, wie man aus eigentlich nichts einen Skandal machen kann.
Wenn Take-Two/Rockstar am Ende wirklich ein Spiel abliefern, das vom Umfang, Detailgrad und wahrscheinlich auch von der Story her zwei- bis dreimal so viel bietet wie viele andere Vollpreisspiele, aber trotzdem zum normalen AAA-Preis verkauft wird, dann dürfen die von mir aus auch einen Trailer einmal wie ein Netflix-Event feiern.
Dieses ganze Gerede von „Paywall“, „Kapitulation“ und „Hype schaltet das Gehirn aus“ finde ich deshalb schon ziemlich überzogen. Niemand musste sich dafür extra Netflix holen. Wer Netflix sowieso hatte, konnte ihn dort sehen, und wer einfach mal 10 Stunden warten konnte, hat den Trailer danach kostenlos auf YouTube bekommen.
Und aus 31 Millionen Aufrufen dann irgendwie abzuleiten, dass die Gaming-Community kollektiv ihre Prinzipien über Bord geworfen hat, ist schon eine wilde Schlussfolgerung. Gerade wenn man dann in den Kommentaren anderen mangelndes Textverständnis vorwirft, obwohl die Zuschauerzahlen diese Aussage überhaupt nicht hergeben.
Vielleicht hat also nicht bei 31 Millionen Gamern der Hype „das Gehirn ausgeschaltet“, sondern beim Autor kurz der Wunsch nach einer möglichst provokanten Headline.
Vollständige Zustimmung. Ich kann die Schlussfolgerung die der Autor des Artikels getroffen hat in keinster Weise nachvollziehen. Ich glaube eine Menge Leute haben einfach Netflix abonniert. Punkt. Warum sollen deshalb Gamer Prinzipien käuflich sein? Häh??
Das Netflix hohe Zahlen liefern wird bei dem Gameplay Ausschnitt war doch zu erwarten.
Viel mehr würde es mich interessieren wie hoch der Anteil der Heuchler war, die sich lautstark eingesetzt haben zum Boykott aufzurufen wegen dem Disc Ende und Besitzrechten an digitalen Inhalten und trotzdem auf Netflix unterwegs waren. Dazu wird es keine Zahlen geben. Die Mehrheit der Gamer interessiert das Thema doch gar nicht, die lassen alles mit sich machen. Es wird fröhlich gekauft und konsumiert was der Markt zu bieten hat. Siehe Jahreszahlen von z.B. Sony da geht es weiter bergauf. Wir alle Wissen welchen Weg die Zukunft gehen wird nämlich digital inkl. Sonys Disc aus und wer glaubt Sony fährt deswegen an die Wand wird sich noch wundern. Der digitale Anteil ist wie bekannt heute schon verdammt hoch und hat sich etabliert im Markt.
Diejenigen die wirklich der Plattform den Rücken kehren, wird dem Hersteller egal sein denn Preiserhöhungen fangen die Verluste gekonnt wieder auf.
Playfront bietet der Minderheit oder anders gesagt der Randgruppe immer wieder eine Plattform. Aber irgendwann muss doch auch mal gut sein. Was wäre euch denn lieber? Über eine Apokalypse zu berichten, wenn ein Hersteller wie Rockstar vor die Hunde geht, weil die Gamer gesiegt haben über den Kapitalismus? Man sägt nicht auf dem Baum auf dem man sitzt…
Die Gaming Community ist alles, aber nicht prinzipientreu.
Man liest doch überwiegend nur toxisches gehate.
Das thema digital zb. ist bei der Playstation etwas negatives, überall anders ist der Gebrauchtmarkt, Lizenzen und Sammlereditionen egal, ich möchte nur daran erinnern, wie einige damit drohen zu einer anderen digitalen Plattform ab 2028 zu wechseln^^, lächerlich.
Und zum eigentlichen Thema. Woher will man wissen das diejenigen die den GTA VI Trailer bei Netflix gesehen haben, auch die sind, die es kritisieren.
Man liest halt immer irgendwelche Kritik, es sind aber nur kleine Randgruppen und nicht die Masse, das selbe denke ich beim disc-aus thema.
Typischer Playfront Artikel, wie damals als behauptet wurde , das jeder der auf die 1000€ ps6 news geklickt hatte, automatisch den Preis akzeptiert…
Ich hab den Trailer auch auf Netflix geschaut, das heißt aber nicht , das ich nur dafür zahlen würde. Den Account hatte ich bereits und wenn nicht, hätte ich das einfach auf YouTube geschaut. In meinem Fall und bei vielen anderen auch, ist der Artikel also vollkommener blodsinn
Noch nie so einen dämlichen Müll gelesen. Nur weil das Video 31mio mal abgespielt würde, heißt das nicht, dass 31mio Gamer sich einen Netflix Abo gebucht haben. Außerdem ist ein Netflix Account gerade für ne Woche kostenlos. „wie leicht sich die Masse lenken lässt, sobald der Hype das Gehirn ausschaltet.“ Halt bitte dein Maul 😀
Philipp, dein Kommentar ist ein Lehrstück in Sachen funktioneller Analphabetismus und eigentlich ein Grund, sofort gelöscht zu werden.
Du pöbelst gegen eine Behauptung, die im gesamten Artikel mit keinem einzigen Wort steht. Zeig mir die Stelle im Text, an der behauptet wird, 31 Millionen Menschen hätten extra ein neues Abo abgeschlossen.
Wer einen Vier-Minuten-Text liest und danach reflexhaft ein Argument bekämpft, das er sich selbst ausgedacht hat, hat schlicht ein Problem mit dem Textverständnis.
Der Artikel dreht sich nicht um deinen Kontostand oder deine Wochentest-Aktionen. Er dreht sich um die Akzeptanz einer exklusiven Plattform-Schranke für reines Werbematerial. Es ist Take-Two völlig egal, ob du zahlst, schnorrst oder Testwochen abgreifst. Du bist brav über das Stöckchen gesprungen, das man dir hingehalten hat. Du hast deine Zeit und dein Signal geliefert.
Dass du diese kognitive Hürde nicht packst und stattdessen mit Smiley-Schildern und ‚Halt dein Maul‘ um dich schlagen musst, unterstreicht die Kernaussage des Artikels nur noch schöner: Der Hype schaltet das Denken ab.
Danke für die praktische Demonstration.
Ich muss dem Vorredner aber teilweise zustimmen. Davon zu sprechen, dass die Gamer kollektiv ihre Prinzipien über Bord geworfen haben und die kostenpflichte Zugangshürde akzeptieren ist schon weit hergeholt. Darüber kann man sprechen, wenn man Zahlen darüber hat, wie viele Nutzer sich extra für den GTA6 Trailer ein Abo abgeschlossen und bezahlt haben. In dem Fall ist nur ersichtlich, dass 31 Mio. Nutzer den Trailer über Netflix geschaut haben. Ich bin mir sehr sicher, dass ein sehr großer Teil bereits davor ein Netflix Abonnement hatte und nicht extra dafür eins abgeschlossen hat.
Dementsprechend hatte wahrscheinlich nur ein kleiner Teil der Gamer überhaupt diese „Hürde“. Alle anderen haben es da geschaut, wo es halt verfügbar war.
Du hast ihn allerdings nicht gelöscht, sondern ihn freigegeben, um darauf antworten zu können. Naja.. in der Überschrift steht: „31 Millionen Zuschauer beweisen mal wieder, dass Gamer-Prinzipien käuflich sind“ Was meinst du da genau mit käuflich?“Wer eine der bedeutendsten Ankündigungen des Jahrzehnts hinter die kostenpflichtige Zugangshürde eines externen Streaming-Anbieters verfrachtet[…] Bei Rockstar Games stehen 31,1 Millionen Zuschauer brav in der digitalen Warteschlange und akzeptieren die zusätzliche Zugangshürde.“ Brudi, komm schon… in deinem ganzen Artikel geht es genau um diesen Punkt.
Wo steht denn bitte, dass ich ein Netflix-Abo habe? Vielleicht habe ich es mir ja einen Tag später auf YT angeschaut?! Du pöbelst gegen eine Behauptung, die im gesamten Kommentar von mir mit keinem einzigen Wort steht
(Anmerkung Redaktion: Persönliche Beleidigung entfernt! Wir weisen auch noch einmal darauf hin, dass der Text als Meinung zu verstehen ist. Man muss nicht derselben sein, Beleidgungen haben hier trotzdem keinen Platz.
Noch viel lernen du musst!
hdgdl :-*
Ich durfte mir hier „funktionellen Analphabetismus“ vorwerfen lassen und das ich eine „kognitive Hürde“ nicht packe. Deshalb hier nochmal der gelöschte Satz mit anderen Adjektiven:
Danke für deine praktische Demonstration, dass du ein „bescheidener“ Autor bist und dich wie ein Zwölfjähriger auf so eine „bescheidene“ Diskussion in der Kommentarspalte einlässt.
Wer austeilt, muss auch einstecken können. Wer mit Beleidigungen in eine Debatte einsteigt, bekommt hier exakt das Niveau zurück, das er selbst vorgegeben hat. Ganz einfach!
Dass du jetzt das Mimosa-Kärtchen ziehst, weil dir die Argumente ausgegangen sind, setzt dem Eigentor nur die Krone auf. Das Thema ist durch.
Bis auf die Beleidigungen gebe ich deinem Vorredner Recht und du hast scheinbar den Artikel und seinen Sinn nicht verstanden, welcher sehr plakativ daherkommt. Den Lesern wird direkt suggeriert, es hätten sich 31 Millionen Menschen ein Netflix-Abo zugelegt, nur um den GTA6-Trailer sehen zu können, du sagst es sogar selbst.
Zitat du „Er dreht sich um die Akzeptanz einer exklusiven Plattform-Schranke für reines Werbematerial.“
Woher wollen du, oder der Autor des Artikels denn wissen, wie viele von den 31M extra nur dafür ein Abo abgeschlossen haben. Du bist auf einen reisserischen Artikel reingefallen, der einfach mal null Aussagekraft hat.
Ein Einknicken wäre es ja nur, wenn die, die die Zeitexklusivität auf Netflix kritisiert haben auch bei Netflix angeschaut haben oder extra dafür einen Account erstellt haben. Aber ansonsten ist die Schnittmenge aus Gamern und Netflixnutzern ziemlich groß. Wenn man sowieso den Account hat und sich dafür interessiert, dann schaut man es sich natürlich an – selbst bei größter Kritik. Hier fehlende Haltung statt Pragmatismus vorzuwerfen ist unrealistisch.
Ohne zu wissen, wie viele neue Abos Netflix durch den Trailer abgeschlossen hat und vor allem, wie viele von denen auch Kritiker sind, bleibt der Vorwurf eine reine Interpretation. Aus einer Reichweitenzahl wird eine Charakterschwäche herausgelesen, die man damit gar nicht messen kann.
Der Teil über den Präzedenfall stimmt ja ansonsten.
Wer meint, Haltung sei nur dann gebrochen, wenn Geld fließt, versteht die Mechanik von Plattformen nicht. Netflix zahlt Lizenzsummen nicht für Neukunden allein, sondern für die Absicherung und Bindung des Bestandspublikums.
Wenn du deinen bestehenden Account nutzt, um exklusives Werbematerial zu konsumieren, lieferst du genau die Nutzungszeit, die diesen Deal für beide Seiten legitimiert. Der Fehler liegt in der Annahme, man sei ein „pragmatischer Nutzer“. Am Ende bist du die Währung im Exklusiv-Deal.
Verschiebst du damit nicht die Argumentation? Ich habe den Kern deines Artikels als moralischen Vorwurf den Gamern gegenüber aufgefasst. Das setzt voraus, dass jemand bewusst gegen seine Überzeugung handelt und dafür etwas aufgibt.
In deiner Antwort argumentierst du, dass jede Nutzung strukturell den Deal legitimiert. Das ist aber eine Beschreibung des Systems und kein Prinzipienbruch, denn wer nichts aufgibt, kann auch nicht einknicken.
Ich verstehe Folgendes nicht: Im Artikel schreibst du „während der Kunde für das reine Privileg der Informationsbeschaffung bereits seine Kreditkartendaten hinterlegt hat“. Damit meinst du doch, dass Gamer eingeknickt sind, oder? Ich argumentiere ja, dass das schwierig zu untermauern ist, wenn man nicht extra bezahlt hat, sondern Netflix schon nutzt. Jetzt schreibst du „Wer meint, Haltung sei nur dann gebrochen, wenn Geld fließt, versteht die Mechanik von Plattformen nicht“. War das nicht dein eigener Maßstab im Artikel?
Gute Argumentation. Aber du übersiehst den entscheidenden Punkt deiner eigenen Analogie. Die hinterlegten Kreditkartendaten stehen im Artikel nicht für den einmaligen Neukauf, sondern für den Status der Zugangsvoraussetzung.
Wer den Stream schaut, muss in einem kostenpflichtigen Ökosystem eingeloggt sein. Ob diese Kreditkarte gestern für GTA hinterlegt wurde oder vor drei Jahren für Stranger Things, ändert an der Grundvoraussetzung rein gar nichts: Der Zugang zu einem PR-Trailer wurde erfolgreich hinter eine Bezahlschranke verschoben – und die Masse verifiziert sich klaglos mit ihren aktiven Zugangsdaten.
Genau hier liegt der Prinzipienbruch. Jahrelang wurde in der Community gepredigt, dass PR-Material barrierefrei zu sein hat. Sobald aber der maximale Hype greift, wird die eigene Anwesenheit in einer Paywall nicht mehr hinterfragt, sondern als ‚Pragmatismus‘ umdeklariert.
Das Einknicken besteht nicht darin, extra Geld nachzuschießen. Es besteht darin, eine geschlossene Plattform als exklusiven Türsteher für Spiele-Informationen zu akzeptieren, nur weil man ohnehin schon im Raum sitzt. Du beschreibst das System. Ich beschreibe die Bequemlichkeit, die dieses System überhaupt erst möglich macht.
Und was Franz und Philipp angeht: Den beiden ist diese Abstraktionsebene schlicht zu hoch. Wer Plattform-Ökonomie mit seinem persönlichen Bankkonto verwechselt, auf sachliche Analysen mit Wutausbrüchen reagiert oder sich in ‚Ich hätte aber fast auf YouTube geklickt‘-Märchen flüchtet, hat die kognitive Hürde des Artikels gar nicht erst genommen.
Alles klar, danke für die ausführlichen Antworten. Ich habe jetzt besser verstanden, was du meinst. Im Kern sind wir uns wohl einig: Es geht nicht ums Geld, sondern darum, dass man trotz Kritik einfach zuschaut, unabhängig wie man zum Zuschauen kommt. Ich würde das Bequemlichkeit (Condition humaine) nennen, du eben Prinzipienbruch. Für mich ist das nach wie vor ein Unterschied, aber ich weiß jetzt, worauf du hinauswolltest.
Wer meint, nur Netflix hätte eine Bezahlschranke, hat nicht verstanden das YouTube eine riesige Werbeplattform ist in der man ohne Premium eben mit seiner Zeit und Daten (für Marketing und Werbung) bezahlt. Der Netflix Deal wird so unfassbar sinnlos hochgekocht. Es hat mittlerweile sowieso jeder Dritte seinen Account dort. Das eigentliche Problem waren nie die Gamer sondern all die Opfer die nach dem Account Sharing gestrichen wurde, sich einen eigenen Account gemacht haben. Im Anschluss alle User die Werbung auf Netflix überhaupt akzeptiert haben.