GTA 6: 60 FPS-Modus für PS5 & Xbox Series X soll kommen – Bericht

Ein neuer GTA 6 Leak von Rockstar deutet auf einen 60-FPS-Performance-Modus für PS5 und Xbox Series X hin. Alle technischen Details zur Optimierung.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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„GTA 6“ wird auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X voraussichtlich einen Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde bieten, der sich aktuell jedoch noch in einer kritischen Entwicklungsphase befindet und möglicherweise erst nach dem Verkaufsstart per Patch nachgeliefert wird.

Das berichtet der polnische Journalist Borys Nieśpielak im Tech-Podcast Rock and Borys unter Berufung auf eine Entwicklerquelle bei Rockstar Games. Während eine offizielle Bestätigung des Studios weiterhin aussteht, verdichten sich damit die Hinweise, dass die Konsolen-Fassungen nicht strikt an die historischen 30 FPS der Vorgänger gebunden bleiben.

Die Quelle und ihre Substanz

Der Ursprung des Gerüchts wiegt schwerer als klassische Foren-Leaks. Journalist Borys Nieśpielak verfügt über eine nachgewiesene Erfolgshistorie in der Industrie und deckte in der Vergangenheit unter anderem CD Projekt Reds Witcher-Pläne vorab korrekt auf.

In der aktuellen Podcast-Episode präzisiert er seine Informationen zu GTA 6: „Ich habe neue Informationen von einer Quelle nahe Rockstar erhalten. Es soll zwei Grafikmodi (30 und 60 FPS) auf PlayStation 5 und Xbox Series X geben.“

Die technische Umsetzung wackelt intern offenbar primär am Zeitplan. Rockstar Games verzichtet laut dem Bericht gezielt auf eine Ankündigung, weil die Stabilität der Bildrate für den Launch-Tag im November nicht garantiert ist. „Sie haben noch keine hundertprozentige Gewissheit, ob der 60-FPS-Modus zum Launch bereitsteht“, so Nieśpielak. Aktuell herrsche im Studio eine „ernste Crunch-Phase“, um die Optimierung rechtzeitig abzuschließen. Ein Post-Launch-Patch als Ausweichplan gilt als wahrscheinlich.

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Das CPU-Nadelöhr und das Problem der Xbox Series S

Die Skalierung auf schwächere Hardware bleibt die größte Baustelle. Für die leistungsschwächere Xbox Series S wird firmenintern derzeit ausschließlich ein Ziel von 30 FPS anvisiert. Rockstar arbeite zwar laut Nieśpielak „mit einem großen Team von Microsoft“ zusammen, um auch auf der Series S Mehrwert-Optionen zu prüfen, die technischen Limitierungen der Konsole engen den Spielraum jedoch massiv ein.

Der Flaschenhals bei einem hochkomplexen Open-World-Titel wie „GTA 6“ ist fast nie die Grafikkarte, sondern die CPU-Leistung. Die Simulation von KI-Abläufen, Massendichten auf den Straßen und die komplexe Physik-Engine belasten den Hauptprozessor linear – unabhängig von der gewählten Auflösung.

Um 60 Bilder pro Sekunde auf der Standard-PS5 zu erreichen, wird Rockstar Games die Grafik-Pipeline radikal beschneiden müssen. Die aufwendigen Reflexionen (Raytracing) aus den Trailern dürften im Performance-Modus klassischen Screen-Space-Reflections weichen. Erst die PS5 Pro, bei der bereits von spezifischen Upgrades gesprochen wird, wird genug GPU-Rohleistung mitbringen, um über KI-Upscaling (PSSR) hohe Details und Bildraten zu kombinieren. Der Prozessor bleibt aber auch dort der limitierende Faktor.

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Crydog
29. Juni 2026 11:21

Na wenn jetzt noch deutsche synchro dabei wäre,dann würde ich auch vorbestellen sogar die 100€ Edition

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Gabriel
29. Juni 2026 12:43
Reply to  Crydog

Grand Theft Auto hatte noch nie ne andere Synchro als Englisch. Wird auch nicht passieren.

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Crydog
29. Juni 2026 13:00
Reply to  Gabriel

Ah echt?

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donky
29. Juni 2026 13:34
Reply to  Crydog

Ja sehr echt

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Crydog
29. Juni 2026 15:17
Reply to  donky

Ah echt echt?

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Alex
29. Juni 2026 10:26

GTA wäre von der Action ein guter Case für einen 40FPS Modus. Auch wenn ich meist 60 wähle.

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