GTA 6 als MMO? Warum Rockstars Online-Ambitionen größer sind als alles zuvor

Kaum ein Titel wirft so lange Schatten wie GTA 6. Verschobene Releasefenster, nervöse Publisher und Studios, die ihre eigenen Projekte lieber aus dem Weg räumen – das kennt man inzwischen. Neu ist allerdings ein Gedanke, der zuletzt aus unerwarteter Richtung kam. Könnte sich GTA 6 Online in Richtung MMORPG entwickeln?

Auslöser ist eine Aussage von Rich Vogel, einem Branchenveteranen mit Stationen bei Ultima Online, Star Wars Galaxies und New World. Er glaubt, dass viele der kolportierten Features von GTA 6 typisch für klassische MMORPGs seien. Vogel ist allerdings nicht Teil von Rockstar Games und das Ganze basiert mehr auf Hörensagen, und ist damit klar als Spekulation einzuordnen.

GTA 6 Online: Mehr als nur ein Multiplayer?

Rockstar Games selbst hat bislang kaum Details genannt. Es wird einen klassischen Singleplayer geben, und einen separaten Online-Modus. Genau hier setzt die Diskussion an. Schon GTA Online war kein simples Beiwerk, sondern entwickelte sich über Jahre zu einer persistenten Spielwelt mit regelmäßigen Updates, Events und eigenen Storylines, die nach wie vor Millionen Spieler anziehen.

Damit hat Rockstar Games das klassische Sitzungs-Multiplayer-Modell längst hinter sich gelassen. Spieler loggen sich nicht mehr nur für ein Match ein, sondern leben digital in Los Santos, mit Immobilien, Businesses, Jobs und festen Routinen.

FiveM als Fingerzeig für die Zukunft von GTA 6?

Ein starkes Indiz liefert der Kauf von Cfx.re im Jahr 2023, den Machern von FiveM. Diese Mod-Plattform hat gezeigt, wie groß der Hunger nach persistenten Servern, Rollenspiel und hohen Spielerzahlen ist. Polizist, Sanitäter, Mechaniker – FiveM-Spieler haben GTA Online faktisch bereits in ein leichtes MMO verwandelt.

Dass FiveM zeitweise mehr Zuschauer und Spieler anzieht als das offizielle GTA Online, ist kein Zufall. Rockstar Games hat dies kommen sehen und sich das Know-how umgehend gesichert.

Dies bedeutet aber nicht, dass GTA 6 das nächste World of Warcraft mit Hotbars und Raids werden wird. Aber ein hybrides Modell ist nicht ganz abwegig. Große Server, feste Rollen, persistente Fortschritte und eine Welt, die auch ohne den Spieler weiterläuft – all das passt zu Rockstars bisherigen Entscheidungen.

GTA 6 könnte das MMO-Genre neu definieren, ohne sich so zu nennen. Rockstar Games hat die Technik, die Community und die Erfahrung. Ob sie diesen Weg wirklich gehen, wissen wir erst, wenn sie reden. Bis dahin bleibt es spannend.