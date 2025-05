GTA 6 als neuer Gold-Standard: Der Hype, den selbst der Take Two nicht kommen sah

Strauss Zelnick ist kein Mann, den man leicht aus der Ruhe bringt. Als CEO von Take-Two Interactive, dem Mutterkonzern von Rockstar Games, hat er das mediale Erdbeben um GTA 5 nicht nur miterlebt, sondern aktiv mitgestaltet. Und doch – als der erste Trailer zu GTA 6 veröffentlicht wurde und innerhalb von 24 Stunden fast eine halbe Milliarde Impressionen generierte, musste selbst Zelnick staunen. Seine Worte: „Ziemlich erstaunlich.“

Ein Maßstab für die gesamte Branche

Ein bemerkenswertes Eingeständnis, vor allem, wenn man bedenkt, dass Grand Theft Auto 5 seit 2013 die Gaming-Welt in seinem Griff hält. „GTA 5 war der Maßstab – nicht nur für uns, sondern für die gesamte Branche“, sagte Zelnick in einer Telefonkonferenz mit Investoren. Ein Maßstab, der drei Konsolengenerationen überdauert hat, Milliarden umgesetzt hat und noch heute regelmäßig in den Verkaufscharts auftaucht. Ein Phänomen, das man eigentlich nicht toppen kann. Eigentlich.

Denn GTA 6 scheint auf dem besten Weg, das Unmögliche möglich zu machen. Der Hype ist kein bloßer PR-Tornado – er ist ein Tsunami, der selbst erfahrene Wirtschaftsbosse überrascht. „Natürlich machen wir Marktforschung“, so Zelnick, „aber die Ergebnisse… die sind wirklich erstaunlich.“

Und trotzdem bleibt er vorsichtig. „Wir wollen erst Erfolg haben, wenn er da ist.“ Ein kluger Schachzug – oder vielleicht die Angst, dass die schiere Erwartungshaltung zum Boomerang wird?

GTA 6 zwischen Hype, Hoffnung und Preisdebatte

Denn eines darf man nicht vergessen: GTA 6 ist nicht nur ein Spiel, es ist ein kulturelles Ereignis. Und mit solcher Größe kommen auch Fragen: Etwa, ob Rockstar Games wirklich plant, 70, 80 oder gar 100 Dollar für den Titel zu verlangen. Die Preisdebatte köchelt bereits, noch bevor das Spiel erschienen ist.

Die Ironie: Je größer der Hype, desto größer der Druck. Rockstar Games steht nun vor der Aufgabe, ein Spiel zu liefern, das nicht nur rekordverdächtig aussieht, sondern auch all die Erwartungen erfüllt, die zwölf Jahre der Stille aufgebaut haben.

Strauss Zelnick weiß das. Vielleicht deshalb klingt sein Erstaunen über den Hype auch wie eine leise Warnung. Denn am Ende zählt nicht der Trailer – sondern, was danach kommt.