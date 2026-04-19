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GTA 6 als Wegbereiter zu den 100 EUR-Spielen: Wenn nicht jetzt, wann dann?

GTA 6 als Preistreiber: Erreicht der Standardpreis bald 100 Euro? Take-Twos Strategie und warum die Branche nur auf diesen einen Moment wartet.

Gta 6 100 Dollar
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Niklas Bender
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Editor-in-Chief bei PlayFront und Spezialist für kritische Analysen. Niklas Bender steht für eine klare redaktionelle Kante und furchtlosen Journalismus. Sein Fokus: Die Dekonstruktion von AAA-Blockbustern und...
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Die Industrie lechzt nach den 80 Dollar für ein Standardspiel. Was in den USA als nächster Preissprung gehandelt wird, landet bei uns dank Steuern und regionaler Willkür direkt im dreistelligen Bereich. „GTA 6“ ist das perfekte Werkzeug, um die 100-Euro-Schranke endlich zu zertrümmern.

Die Debatte ist nicht neu, aber sie kocht auf Reddit und in den gängigen Foren gerade wieder hoch – mit gutem Grund. Publisher brauchen einen Titel, der so gewaltig ist, dass der Preis zur Nebensache verkommt. „GTA 6“ ist diese einmalige Gelegenheit. Während kleinere Marken an Preiserhöhungen kläglich scheitern, wird Rockstar Games die neue Norm diktieren. Wer spielen will, zahlt. Die Branche wird dankbar folgen, sobald dieser erste, massive Dominostein gefallen ist.

Die Take Two-Logik vom variablen Wert

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, untermauerte dieses Szenario zuletzt durch eine Abkehr von starren Preisstrukturen. Während „Mafia: The Old Country“ bewusst für 50 EUR positioniert wurde, diente dies lediglich als Kontrastprogramm.

Zelnick betonte in einer früheren Investorenkonferenz, dass man darauf abzielt, stets mehr Wert zu liefern, als man in Rechnung stellt. Diese Rhetorik öffnet die Tür für „GTA 6“ sperrangelweit: Wenn ein Spiel tausende Stunden Content bietet, ist die logische Konsequenz laut Zelnick eine Bepreisung, die diesen „Mehrwert“ widerspiegelt. Die 80-Euro-Grenze ist in diesem Kontext für Take-Two längst keine moralische Barriere mehr.

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Im „Broken Silicon“-Podcast fiel neulich ein Satz, der den aktuellen Zustand der Branche herrlich trocken beschreibt: „Es wird weitere Preiserhöhungen geben müssen, denn das 80-Dollar-Spiel existiert bereits.“ Besser kann man es nicht zusammenfassen.

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Die bittere Rechnung für Europa

Ein Preissprung auf 80 Dollar in den USA bedeutet für den europäischen Markt zwangsläufig den Sprung auf 90 oder 100 EUR. Die Industrie beobachtet genau, ob das Zugpferd „GTA 6“ stark genug ist, um diese psychologische Grenze einzureißen. Bisherige Versuche mit Nischentiteln wie „The Outer Worlds 2“ scheiterten oft am Widerstand der Community. Bei einem Rockstar-Titel ist dieser Widerstand zwecklos, da die soziale Relevanz des Spiels den Preisdruck überwiegt. Der Weg für den 100-Euro-Standard ist längst geebnet.

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Die Hoffnung auf milde Gaben von Sony oder Microsoft ist zudem ein Luftschloss für Träumer. Wer glaubt, dass die Konsolenhersteller die potenzielle Software-Teuerung durch Hardware-Rabatte abfedern, hat die letzten Jahre verschlafen. Die Produktionskosten der PS5 kennen inzwischen nur eine Richtung: nach oben. Strategische Geschenke zum GTA 6-Launch passen nicht in die Bilanz eines Konzerns, der selbst mit der Inflation kämpft.

Am Ende zahlt der Kunde die Zeche, und zwar ohne Rabattmarken. Zelnicks Gerede von variablen Preisen war kein nettes Experiment, sondern die offizielle Beförderung von Blockbuster-Gaming zum Luxusgut. Wer im obersten Regal zugreifen will, muss eben tiefer in die Tasche greifen.

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Wer glaubt, dass Rockstar Games die Chance auf den ersten 100-Euro-Blockbuster liegen lässt, hat das Geschäftsprinzip von Take-Two nicht verstanden. Sie brauchen dafür nicht einmal Mut. Sie können es einfach tun.

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Frostbeast
20. April 2026 09:43

Schön zu sehen, dass die Leute auf dem PC weniger Blödsinn mitmachen.
Es könnte aber auch daran liegen, dass GTA 5 auch verspätet kam und die harten(doppeldeutig) Fans sofort zu PS gehen und darüber Geld ausgeben und dort auch bleiben.
Dazu kommt der nervige extra Rochstar Launcher dazu. Als ich es über Epic geschenkt bekommen habe, hat der Rockstar Launcher zicken gemacht.
Am Ende habe ich das Spiel nach 15 min wieder gelöscht gehabt.

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Bitman
20. April 2026 06:58

Das können die auch gern für 150€ verkaufen. Ich brauch so ein Spiel nicht. Wünsche allen anderen viel Spaß damit.

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Crydog
20. April 2026 00:57

Oder man könnte sich selbst regulieren siehe capcom. Man hätte für pragmata auch 80€ nehmen können wenn man bedenkt wieviel conntent dadrin steckt aber man hat trotzdem nur 60€ genommen. Aber was will man machen der Zug ist abgefahren was da betrifft. Alle haben zugestimmt bei der Einführung der ps5 und sony exlusiv spiele für 80€. Wie war das? „Für sony top exlusiv spiele zahle ich gerne 80€ sind doch nur 10€ mehr“ haben mache rum posaunt. Damals schon gegen Windmühlen gekämpft. Ah macht alle ich werde mir das spiel für 10€ holen als remaster super Edition für für ps next gen handheld sowie jetzt mit gta5

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Franz
19. April 2026 20:37

Ach mist, jetzt hab ich draufgeklickt. Laut playfront hab ich den Preis jetzt akzeptiert und zahle ihn defintiv stimmts?

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Autor
Niklas Bender
19. April 2026 23:29
Reply to  Franz

Niedlicher Versuch. Aber GTA 6 bleibt der ultimative Belastungstest für eure Brieftaschen. User wie oDOgG bestätigen meine These längst, und Take-Two liest bei solchen Steilvorlagen ganz genau mit. Sollten sie im letzten Moment doch zurückschrecken, dann nur, um die Masse nicht vorzeitig zu verprellen. Die Schmerzgrenze ist bereits so weit gedehnt, dass der dreistellige Bereich nur noch eine Frage der nächsten Gelegenheit ist. ^^

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oDOgG
19. April 2026 18:52

Ich würde auch 200 zahlen (für GTA6) das Spiel wäre die große Ausnahme das ist es mir wert ✈️🛩️🛫🚁🚝🚞🛶🚤🚢🏍️🛵🚲🚗🚎🚒🚛🚕🏎️🚐🚜🚙🚓🚌🚑🚚🚖🚔🚍🚘 es wird echt Zeit

Last edited 1 Tag zuvor by oDOgG
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