GTA 6: Amazon-Leak enthüllt PS5 Pro Features & Gameplay-Details

Der brasilianische Ableger von Amazon und der Händler KaBum haben verfrühte Produktbeschreibungen zu „GTA 6“ veröffentlicht, die konkrete Gameplay-Systeme und technische Spezifikationen für die PS5 Pro bestätigen.

Der Leak erfolgt exakt zum weltweiten Vorbestellstart des Spiels. Die unautorisierten Händlertexte enthüllen Mechaniken, die Rockstar Games bislang unter Verschluss hielt.

Echtzeitwechsel und koordinierte Raubzüge

Das Charaktersystem setzt auf den nahtlosen Wechsel zwischen den beiden Hauptfiguren Jason und Lucia. Spieler steuern das kriminelle Duo abwechselnd in Echtzeit, um Überfälle taktisch aufzuteilen. Beide Figuren besitzen individuelle, voneinander getrennte Spezialfähigkeiten.

Diese Fähigkeiten beeinflussen direkt das Verhalten von NPCs und verändern den Ablauf von Missionen. Rockstar erweitert damit die starre Missionsstruktur der Vorgänger und bringt das gesamte System auf eine neue Ebene.

In-Game-Smartphone schaltet Missionen frei

Die offene Spielwelt des fiktiven Bundesstaates Leonida nutzt hierzu eine überarbeitete künstliche Intelligenz für Passanten. Jedes Versatzstück der Karte – von den Vororten bis zu den Sumpfgebieten – wird von NPCs mit eigenständigen Tagesabläufen und dynamischen Routinen bevölkert.

Neu ist die direkte Verknüpfung dieser KI mit den sozialen Medien im Spiel. Das virtuelle Smartphone des Spielers empfängt in Echtzeit virale Videos und Beiträge von virtuellen Influencern. Diese Feeds sind keine reine Kulisse. Geheime Nebenmissionen und Events im Ökosystem von Vice City werden ausschließlich über das Entdecken dieser Social-Media-Inhalte freigeschaltet.

Technische Spezifikationen für PS5 und PS5 Pro

Technisch basiert der Titel auf einer neuen Iteration der RAGE-Engine, die natives Raytracing für globale Beleuchtung und Reflexionen nutzt. Karosserien und Wasseroberflächen spiegeln die Umgebung physikalisch korrekt. Ein dynamisches Wettersystem inklusive schwerer Stürme greift direkt in die Fahrphysik der Fahrzeuge ein.

Die geleakten Daten nennen zudem explizite Optimierungen für die PS5 Pro. Während die Standard-PS5 das Grafikgerüst bei hoher Last vermutlich mit 30 Bildern pro Sekunde berechnen wird, verspricht der Händlertext für die Pro-Version eine stabilere Framerate und eine höhere Render-Auflösung. Das teurere Mid-Gen-Upgrade wird damit zum Standard für die bestmögliche Konsolen-Erfahrung.

Der Leak zeigt, dass Rockstar Games die Hardware der aktuellen Konsolengeneration bis an die Belastungsgrenze treibt. Die Welt wird dynamischer, aber der Hardware-Hunger steigt massiv. Wer Leonida ohne Kompromisse bei der Bildrate und in nativer Schärfe sehen will, kommt an der PS5 Pro nicht vorbei. Die Standard-Konsole wird liefern, aber die Pro-Hardware fängt die Lastspitzen der KI-Berechnungen ab.