Der Analyst Ben Thompson bezeichnet den kolportierten Verkaufspreis von 80 US-Dollar für „GTA 5“ als gravierende Unterbewertung und fordert stattdessen einen Preis von 200 US-Dollar.

Diese extreme Preisforderung begründet Thompson mit dem immensen Produktionsaufwand und dem Status des Spiels als eines der letzten handgefertigten AAA-Projekte vor dem breiten Einzug künstlicher Intelligenz in die Spieleentwicklung.

Die Realität der Gaming-Ökonomie gegen Analysten-Theorie

Thompson argumentiert primär aus der Perspektive des Produktionswerts und der emotionalen Wertschätzung. Ein Preis von 200 US-Dollar ist in der Realität des Massenmarktes jedoch ein wirtschaftliches Eigentor. Videospiele sind langlebige Konsumgüter, die von einer kritischen Masse an Spielern leben, insbesondere beim integrierten Multiplayer-Modus „GTA Online“.

Ein Einstiegspreis von 200 US-Dollar für die Standard-Edition würde die Spielerbasis drastisch limitieren. Das zerstört das nachgelagerte Live-Service-Modell, das für Rockstar die eigentliche Goldgrube darstellt. Take-Two setzt auf Skalierung. Hohe Verkaufszahlen zum Start sichern die langfristige Monetarisierung.

Der historische Kontext der AAA-Preisentwicklung

Die Spielebranche vollzieht aktuell ohnehin den Schritt von der 70-Dollar- zur 80-Dollar-Grenze für Standard-Editionen auf PlayStation 5 und Xbox Series X. Im Euroraum bleibt der Preis stabil. „GTA 6“ wird hier voraussichtlich als Katalysator wirken und diese Preisstufe endgültig etablieren.

Ein Sprung auf 200 US-Dollar ohne physische Sammler-Inhalte hat es in der Geschichte der Videospiele im regulären Handel noch nicht gegeben. Selbst inflationsbereinigt lag das Maximum für Standardmodule in den 1990er-Jahren selten über 150 D-Mark. Die Annahme, dass der Markt einen solchen Preissprung für eine digitale Standard-Lizenz flächendeckend akzeptiert, geht an der Kaufkraft der Realität vorbei.

Thompsons These ist eine theoretische Spielerei ohne wirtschaftliches Fundament. Rockstar Games hat den Preisrahmen längst abgesteckt. Für Spieler bleibt es beim erwarteten, wenn auch schmerzhaften 80-Dollar-Standard. Dieser Preis wird sich durch die schiere Marktmacht von „GTA 6“ als neuer Industrie-Standard für kommende Blockbuster zementieren. Mehr aber auch nicht.