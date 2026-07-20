GTA 6: Analysten entlarven angebliche Vorbestell-Milliarde

„GTA 6“ soll in der ersten Vorbesteller-Woche nur rund 260 Millionen US-Dollar eingespielt und verfehlt damit die via Social Media verbreiteten Gerüchte über eine Umsatzmilliarde drastisch.

Das Marktforschungsunternehmen Newzoo legte die realen Daten der am 25. Juni gestarteten Kampagne offen. Die vermeintliche Rekordmarke von einer Milliarde Dollar nach sieben Tagen bezeichnen die Analysten schlicht als absurd.

Die „echten“ Zahlen der ersten Woche

Hinter dem Hype stehen Hochrechnungen statt Wunschdenken. Newzoo registrierte in der finalen Juni-Woche ein digitales Umsatzvolumen von 180 Millionen US-Dollar. Diese Summe stammt exklusiv aus den USA sowie den fünf größten europäischen Märkten Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland.

Um den globalen Gesamtwert zu ermitteln, dient der historische Datensatz von „Grand Theft Auto 5“ als Referenz. Auf den genannten sechs Kernmärkten konzentrierten sich damals 69 Prozent der gesamten Konsolen-Spielerschaft. Überträgt man diese Verteilung auf den aktuellen Nachfolger, ergibt sich die weltweite Summe von circa 260 Millionen US-Dollar für die erste Woche.

Keine Milliarde, aber historischer Rekord

Trotz der verfehlten Social-Media-Utopien bricht das Spiel Rekorde. Keine Vorbesteller-Kampagne der Branchendokumentation ist jemals stärker angelaufen.

Die Analysten prognostizieren für „GTA 6“ den Verlauf einer klassischen, etablierten Fortsetzung (die sogenannte „Proven Sequel“-Kurve). Bei diesem Modell schlagen die ersten sieben Tage der Vorbestellungen mit erfahrungsgemäß 5,8 Prozent des gesamten Launch-Wochen-Umsatzes zu Buche.

Daraus ergibt sich eine konkrete Prognose für den Release im November 2026: Take-Two steuert am Ende der Veröffentlichungswoche auf globale Einnahmen zwischen 3,25 Milliarden und 5,2 Milliarden US-Dollar zu. Das entspricht einem Absatz von rund 51 Millionen verkauften Lizenzen bei einem geschätzten durchschnittlichen Verkaufspreis von 88 US-Dollar.

Selbst im konservativsten Szenario, bei dem die Vorbestellungen extrem frontlastig ausfielen und die Kurve danach abflacht, bleibt ein kalkulierter Launch-Wochen-Umsatz von 3,25 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet den größten Verkaufsstart der Unterhaltungsgeschichte.

Der Hype auf X und TikTok hat sich von der Realität entkoppelt. Das ist nicht überraschend. Für den Konsumenten ändert das nichts: GTA 6 bleibt das kommerziell größte Projekt dieses Jahrzehnts. Die Zahlen zeigen jedoch, dass auch die größte Gaming-Marke der Welt den physikalischen Gesetzen des Marktes unterliegt.

Niemand generiert eine Milliarde Dollar rein über digitale Vorbestellungen in sieben Tagen, 21 Wochen vor dem eigentlichen Release. Wer auf sinkende Preise spekuliert, wartet vergebens. Der Ansturm im November wird die Server ohnehin in die Knie zwingen.