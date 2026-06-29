GTA 6: Analysten erwarten dauerhafte Erhöhung für Top-Spiele

Der Basispreis von AAA-Videospielen wird nach der Veröffentlichung von „GTA 6“ am 19. November 2026 für ausgewählte Blockbuster dauerhaft auf 80 US-Dollar steigen.
Der Preissprung ist keine theoretische Gefahr mehr, sondern Realität. Rockstar Games verlangt für die Standard-Edition von „GTA 6“ glatte 80 Dollar. Nintendo hat diesen Schritt mit Mario Kart World auf der Switch 2 bereits im vergangenen Jahr vollzogen.
Analysten von DFC Intelligence und Kantan Games bestätigen nun, dass die Branche flächendeckend nachziehen wird – allerdings nicht im Gießkannenprinzip. Es etabliert sich ein gestaffeltes Preismodell. Wer maximale Qualität liefert, verlangt maximales Geld. Der Rest muss über Sales und Abos kontern.
Das Risiko der Nachahmer
Die Verteilung der Marktmacht ist eindeutig. Nur Marken wie Grand Theft Auto oder Super Mario besitzen die nötige Anziehungskraft, um die 80-Dollar-Marke ohne Einbruch der Verkaufszahlen zu etablieren. Laut David Cole von DFC Intelligence bewegt sich die Industrie zielgerichtet auf ein System zu, in dem der gefühlte Gegenwert den Preis diktiert. Ein GTA bietet hunderte Stunden Content. Kleinere Produktionen tun das nicht.
Publisher ohne die Strahlkraft von Rockstar Games könnten an der neuen Preishürde scheitern. Take-Two war bereits im Jahr 2020 der Vorreiter für die Anhebung auf 70 Dollar. Damals zog die gesamte Branche innerhalb weniger Monate nach. Dieser Automatismus greift dieses Mal nicht.
Joost van Dreunen warnt Publisher vor blindem Aktionismus. Wer 80 Dollar verlangt, aber kein absolutes Premium-Produkt abliefert, wird das laut dem Analysten schnell bereuen. Gaming mutiert zum Luxusgut. Der Markt funktioniert nach dem Prinzip „Der Gewinner bekommt fast alles“. Wer die qualitative Hürde von „GTA 6“ nicht überspringen kann, muss über alternative Vertriebskanäle, Bundles oder Abo-Modelle um Spieler kämpfen. Der klassische Vollpreis-Release für durchschnittliche Software ist wirtschaftlicher Selbstmord.
Für Spieler bedeutet diese Entwicklung eine klare Aufspaltung des Marktes. Die Zeiten, in denen jedes große Spiel zum identischen Festpreis im Laden stand, sind vorbei. Du wirst für absolute Ausnahmetitel tiefer in die Tasche greifen müssen, während die breite Masse an Publishern gezwungen sein wird, Preise schneller zu senken oder direkt in Diensten wie dem Game Pass zu starten. Qualität diktiert den Preis. Wer blind kopiert, verliert.
Gta VI sollte angeblich auch keine 79,90€ mehr kosten…
Was ist da Neu dran das gehrt doch mindestens seit 2024 so seitdem besitze ich eine PS 5?
is es schon lange od.besser schon immer gewesen
meine ps one,hatte damals 900dm gekostet
Sehe es genauso das viele werden es versuchen nach zumachen ich finde auch sony first party spiele sollten keine 80€ kosten dafür habe ich schon zu oft Bugs,Abstürze und gliches gehabt. Ich sage nur die Sprung funktion des Pferdes in yotei und wo man überall hängen bleiben kann. Klar jetzt könnte man argumentieren springen richtig aber warum baut man eine funktion ein die Gefahr mit sich bring glichen zu verursachen? Man hätte es auch weglassen können wie im ersten teil. Bei soros Abstürze und Gesicht Kirmes wenn man in der Ecke steht und kamera gedreht hat auch das natürlich könnte man sagen das es eine nicht stört aber wenn man schon 80€ verlangt und rum Posaunt das es das geld wert sei den es ist Quantitativ hochwertig dann kenne ich keine Gnade. Im Gegenteil je teuer das Produkt ist, desto kritischer wird man und ich bin mir nicht sicher ob das die Branche wirklich will wenn die leute noch mehr hinterfragen und eventuell das geld dann nicht so locker sitzt
Ich denke auf diese Art und Weise wird die Gamingkrise nur noch verstärkt.
Denke die meisten Leute würden schon für ein gutes Spiel 100€ zahlen. Aber was viele nicht verstehen (wollen) die 100€ von GTA VI sind nicht ehrlich – hey wir haben ein geiles Game was 100€ wert ist – sondern hey unser Spiel kostet doch nur 80€ aber wenn du das volle Spielerlebnis haben möchtest zahlst du bitte 100€. Das ist verlogenes Marketing wie es die letzten 15 Jahre schon gemacht wurde aber auf die Spitze getrieben und von einer Firma die es nicht nötig hat.
Nintendo passt für mich nicht in dieses Konzept. Die Spiele waren für mich die letzten 40 Jahre schon maßlos überteuert!
Das Problem sind in der Tat die Nachahmer, die mit übertriebenen Marketing agieren, AA für AAAA verkaufen wird jetzt noch stärker werden. Überteuerte Alphas a la Ashes of Cremation… GTA VI wird als Legitimation die Shovelware teuer zu verkaufen benutzt.
Ich kaufe schon lange kaum noch Spiele die keine technischen Alphas, Demos, Serverslams anbieten.
Eine Lösung sehe ich aber nicht, da ich auch nicht glaube, dass der Markt sich selbst regulieren wird. Auch sind Gamer zu sehr drauf komditioniert schlecht behandelt zu werden, vergleicht man die Spielebranche mit anderen ähnlichen Branchen, sieht man das in anderen Branchen die Leite sich noch eher wehren.
Hätte jetzt als Beispiel die Brettspielebranche genannt, hier merkt man aber auch schon, dass ähnliche Methoden herüberschwappen, vor allem via Kickstarter,…
Ist eine Neuheit, dass der Preis in Euro so übernommen wird, oder?
Zuletzt waren 60$ 70€, 70$ 80€ usw.