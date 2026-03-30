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GTA 6: Analysten schätzen finale Kosten auf bis zu 4 Milliarden US-Dollar

Das Budget von GTA 6 könnte laut Finanzberichten bei 4-Milliarden-Dollar landen. Details zu den Entwicklungskosten und dem Release im November 2026.

Mark Tomson
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Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
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gta 6 100 dollar

Analysen von offiziellen Finanzdokumenten von Rockstar North deuten darauf hin, dass die Entwicklung von „GTA 6“ bereits Kosten von über 2 Milliarden US-Dollar verursacht hat, und final fast 4 Milliarden Dollar verschlingen könnte. Damit wäre der für November 2026 geplante Open-World-Titel das historisch teuerste Unterhaltungsprodukt.

Diese Zahl basiert auf einer detaillierten Auswertung öffentlich zugänglicher Geschäftsberichte von Rockstar North durch die Community. Da Rockstar Games traditionell keine offiziellen Budgetzahlen nennt, stützt sich diese Erkenntnis auf die errechneten Ausgaben für Personal und Infrastruktur seit dem Start der Full-Production im Jahr 2019.

Personalkosten als Kostentreiber bei Rockstar North

Die Spekulationen erhielten neue Nahrung durch den YouTuber Saukko505, der die Bilanzen von Rockstar Games UK Limited auf der offiziellen Regierungswebsite des Vereinigten Königreichs untersuchte. Die Dokumente legen offen, dass allein zwischen 2019 und 2025 Milliardenbeträge für Gehälter und Betriebskosten aufgewendet wurden.

Zwar entfällt ein Teil dieser Kosten auch auf die Pflege von „GTA Online“ oder „Red Dead Online“, doch Analysten schätzen, dass etwa 80 % der Kapazitäten von Rockstar North direkt in die Entwicklung von „GTA 6“ fließen. Rechnet man die Kosten der anderen weltweit beteiligten Rockstar-Studios hinzu, könnte das finale Budget laut aktuellen Hochrechnungen sogar die Marke von 3 bis 4 Milliarden US-Dollar anvisieren.

Der Preis der Perfektion: 10 Millionen Dollar pro Monat

Zusätzliche Brisanz erhält die Kalkulation durch die jüngste Verschiebung des Release-Fensters auf Ende 2026. Insider-Berichten zufolge kostet jeder weitere Monat in der „Polish-Phase“ – also der finalen Fehlerbehebung und Optimierung – das Unternehmen rund 10 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Entwicklungskosten. Über den Zeitraum der sechsmonatigen Verzögerung summiert sich dies auf mindestens 60 Millionen US-Dollar, ohne Marketingausgaben einzurechnen.

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Um die Dimensionen von 2 Milliarden US-Dollar zu verstehen, hilft ein Blick auf die bisherigen Spitzenreiter der Branche und andere Medien:

Titel / ProjektGeschätztes Budget (Entwicklung + Marketing)
GTA 62.000+ Mio. $ (prognostiziert)
Star Citizen~790 Mio. $ (laufend)
Cyberpunk 2077~470 Mio. $
Red Dead Redemption 2~540 Mio. $
Avengers: Endgame (Film)~350 – 400 Mio. $

Das Budget von „GTA 6“ übertrifft somit nicht nur das des Vorgängers „GTA 5“ (ca. 265 Mio. $) um fast das Achtfache, sondern stellt auch die teuersten Hollywood-Blockbuster weit in den Schatten.

Für Spieler bedeutet dieses gigantische Budget zweierlei: Einerseits eine technische Detailtiefe, die vermutlich alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt – von der KI-Simulation bis zur grafischen Opulenz von Vice City. Andererseits steigt der wirtschaftliche Druck massiv. Take-Two muss bei Release Rekordzahlen liefern, um profitabel zu sein. Für uns Käufer könnte dies in einer Preisgestaltung münden, die erstmals stabil über der 80-Euro-Marke für Standard-Editionen liegt, um die immensen Vorabinvestitionen zu amortisieren.

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VIA:GamesRadar
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