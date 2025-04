GTA 6 angeblich mit Releasetermin – aber glauben sollte man’s lieber nicht

Die Gerüchteküche brodelt mal wieder kräftig, denn laut einem selbsternannten Insider soll GTA 6 im November 2025 erscheinen – genauer gesagt Mitte November. Rockstar Games selbst schweigt weiterhin beharrlich und verweist nur auf ein nebulöses Zeitfenster im dritten oder vierten Quartal 2025. Doch nun will besagter „Insider“ mehr wissen – und das Internet hängt gebannt an seinen Tweets.

November-Hoffnung oder heiße Luft?

Der X-Account Detective Seeds hat in der Vergangenheit zwar mal ins Schwarze getroffen, aber genauso oft auch daneben gezielt – irgendwo zwischen hellseherischer Trefferquote und wilder Spekulation. Seine neueste Offenbarung: Ein Release von GTA 6 „Mitte November“. Ein präziseres Datum? Fehlanzeige. Aber immerhin klingt es besser als „irgendwann Ende 2025“.

Laut Detective Seeds kennt übrigens auch PlayStation den genauen Termin – was durchaus plausibel wäre, da Sony in Sachen Blockbuster-Veröffentlichungen nicht völlig im Dunkeln tappt. Das wirklich Interessante daran: Der PS-exklusive Titel Ghost of Yotei erscheint laut aktueller Planung am 2. Oktober. Könnte es sein, dass Sony diesen Titel bewusst mit Abstand zu GTA 6 platziert hat, um nicht vom Hype-Monster verschluckt zu werden? Eine nette Theorie – aber eben nur das: eine Theorie.

Offizielle Infos lassen auf sich warten

Denn was bei all dem bleibt, ist die große Ungewissheit. Wurde GTA 6 vielleicht intern schon verschoben? Sind die Infos veraltet? Und warum ist gerade dieser Leak plötzlich „plausibler“ als die vielen anderen? All das bleibt unklar. Rockstar Games und Take-Two Interactive haben sich jedenfalls nicht zu den Gerüchten geäußert – und ganz ehrlich: Wir würden auch nicht wetten, dass sie es jemals tun.

Was bleibt, ist ein Gefühl zwischen Hoffnung und Skepsis. Ja, wir wollen endlich wissen, wann GTA 6 erscheint. Aber nein, wir glauben nicht jedem Tweet, der mit „Insider-Info“ beginnt. Solange Rockstar nicht selbst das Schweigen bricht, bleibt alles Spekulation – unterhaltsam, aber eben nicht verlässlich.

Fest steht nur eines: GTA 6 erscheint irgendwann für PS5, PS5 Pro, Xbox Series S und X – und wenn es so weit ist, wird die Welt für ein paar Tage stillstehen. Egal, ob im Oktober, November oder später.