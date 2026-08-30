GTA 6 auf der PS5 Pro: Gerücht spricht von 60 FPS – Die Technik spricht dagegen

Ein aktuelles Gerücht behauptet, dass „GTA 6“ auf der PS5 Pro mit 60 Bildern pro Sekunde laufen wird. Was nach dem ultimativen Kaufargument für Sonys 900-Euro-Konsole klingt, hält der technischen Realität kaum stand.

Das Gerücht und die Realität

Der Content-Creator Hip Hop Gamer behauptet, dass Sony und Rockstar Games über reine Marketing-Agreements hinaus zusammenarbeiten, um „GTA 6“ auf der PS5 Pro mit 60 FPS auszuliefern. Rockstar Games hat sich bislang nicht offiziell zu spezifischen Bildraten oder Anpassungen für die Pro-Version geäußert. Standard-Konsolen wie die Basis-PS5 und die Xbox Series X peilen schlicht 30 FPS an.

Gerüchte dieser Art ignorieren grundlegende Hardware-Limitierungen. Ein verdoppelter Target-Frame-Rate-Wert erfordert massive Rechenkapazitäten. Die fehlen an der entscheidenden Stelle.

Der Flaschenhals heißt CPU

„GTA 6“ setzt maßgebliche Schwerpunkte auf extrem komplexe Open-World-Simulationen. Hohe Passantendichte, dynamische KI-Berechnungen, komplexe Fahrzeug-Physik und globale Systeme belasten vorrangig den Hauptprozessor (CPU).

Die PS5 Pro bietet zwar ein deutliches Upgrade bei der Grafikeinheit (GPU) und führt PSSR-Upscaling ein. Die CPU-Leistung steigt gegenüber der Standard-PS5 jedoch lediglich um rund 7 Prozent. Dieser minimale Zuwachs reicht technisch schlicht nicht aus, um ein CPU-gebundenes Spiel von 30 auf 60 FPS zu hieven. Punkt.

PSSR 2.0 statt Frame-Verdopplung

Die zusätzliche GPU-Power der PS5 Pro wird von Entwicklern nicht für höhere Bildraten genutzt werden können, wenn die CPU blockiert. Stattdessen fließt die Rechenleistung in die Bildqualität.

Der Einsatz von PSSR zur Rekonstruktion, stabilere native Auflösungen und erweiterte Raytracing-Effekte sind das realistische Szenario. Ein flüssigeres Spielgefühl durch doppelte Bildrate bleibt ohne drastische Einschnitte bei der Welt-Simulation unwahrscheinlich.

Die PS5 Pro wird für „GTA 6“ das schärfste Bild und die saubersten Effekte liefern. Wer jedoch 60 FPS bei voller Simulationsdichte erwartet, investiert auf Basis von Spekulationen in die falsche Hardware. Die physikalischen Grenzen der verbauten CPU lassen ein solches Performanceduo nicht zu.