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GTA 6 auf der PS5 Pro: Gerücht spricht von 60 FPS – Die Technik spricht dagegen

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Das Gerücht um 60 FPS für GTA 6 auf der PS5 Pro scheitert am CPU-Flaschenhals. Alle technischen Fakten zu Bildrate, PSSR und Hardware-Limits im Check.

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Ein aktuelles Gerücht behauptet, dass „GTA 6“ auf der PS5 Pro mit 60 Bildern pro Sekunde laufen wird. Was nach dem ultimativen Kaufargument für Sonys 900-Euro-Konsole klingt, hält der technischen Realität kaum stand.

Das Gerücht und die Realität

Der Content-Creator Hip Hop Gamer behauptet, dass Sony und Rockstar Games über reine Marketing-Agreements hinaus zusammenarbeiten, um „GTA 6“ auf der PS5 Pro mit 60 FPS auszuliefern. Rockstar Games hat sich bislang nicht offiziell zu spezifischen Bildraten oder Anpassungen für die Pro-Version geäußert. Standard-Konsolen wie die Basis-PS5 und die Xbox Series X peilen schlicht 30 FPS an.

Gerüchte dieser Art ignorieren grundlegende Hardware-Limitierungen. Ein verdoppelter Target-Frame-Rate-Wert erfordert massive Rechenkapazitäten. Die fehlen an der entscheidenden Stelle.

Der Flaschenhals heißt CPU

„GTA 6“ setzt maßgebliche Schwerpunkte auf extrem komplexe Open-World-Simulationen. Hohe Passantendichte, dynamische KI-Berechnungen, komplexe Fahrzeug-Physik und globale Systeme belasten vorrangig den Hauptprozessor (CPU).

Die PS5 Pro bietet zwar ein deutliches Upgrade bei der Grafikeinheit (GPU) und führt PSSR-Upscaling ein. Die CPU-Leistung steigt gegenüber der Standard-PS5 jedoch lediglich um rund 7 Prozent. Dieser minimale Zuwachs reicht technisch schlicht nicht aus, um ein CPU-gebundenes Spiel von 30 auf 60 FPS zu hieven. Punkt.

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PSSR 2.0 statt Frame-Verdopplung

Die zusätzliche GPU-Power der PS5 Pro wird von Entwicklern nicht für höhere Bildraten genutzt werden können, wenn die CPU blockiert. Stattdessen fließt die Rechenleistung in die Bildqualität.

Der Einsatz von PSSR zur Rekonstruktion, stabilere native Auflösungen und erweiterte Raytracing-Effekte sind das realistische Szenario. Ein flüssigeres Spielgefühl durch doppelte Bildrate bleibt ohne drastische Einschnitte bei der Welt-Simulation unwahrscheinlich.

Die PS5 Pro wird für „GTA 6“ das schärfste Bild und die saubersten Effekte liefern. Wer jedoch 60 FPS bei voller Simulationsdichte erwartet, investiert auf Basis von Spekulationen in die falsche Hardware. Die physikalischen Grenzen der verbauten CPU lassen ein solches Performanceduo nicht zu.

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N7Dan
30. August 2026 18:13

Sollte da was dran sein, wäre das der genialste Marketing-Schachzug eines Unternehmens aus der Unterhaltungsindustrie & zur selben Zeit der am meisten diabolische Bitch-Move in der Geschichte der Videospiele, doch sind wir mal ehrlich, nach 2026 & seinen mitgebrachten Entwicklungen egal in welcher Hinsicht, wundert einen gar nichts mehr. Wenn das Ding auf der Pro mit 60 läuft, dann hat das gefälligst auch auf der PS5 mit 60 zu laufen.

Mir jedenfalls kann’s egal sein, ich habe meine Pro und bin damit bis auf weiteres auch ohne GTAVI sehr zufrieden.

Last edited 1 Stunde zuvor by N7Dan
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