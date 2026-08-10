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GTA 6 auf Netflix: Warum der neue Extended Look kein gewöhnlicher Trailer ist

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Rockstar zeigt 20 Minuten GTA 6 zuerst auf Netflix. Take-Two-Boss Zelnick spricht über die Hintergründe der ungewöhnlichen Exklusivität.

Gta 6 Netflix Premier

Rockstar Games zeigt am 27. August einen Extended Look zu GTA 6 – zuerst exklusiv auf Netflix. Take-Two-Chef Strauss Zelnick deutet jetzt an, dass uns dort viel mehr als nur Schnipsel aus dem Gameplay erwarten.

Kein Geld-Deal, sondern eine echte Show?

Take-Two-Chef Strauss Zelnick weist Finanzgründe für diesen Deal zurück. Wer die Präsentation auf Netflix sieht, wird den Schritt laut ihm sofort verstehen.

Das deutet auf ein vollkommen neues Format hin. Ein klassischer Trailer rechtfertigt keine sechsstündige Exklusivität hinter einer Paywall. Rockstar Games plant offensichtlich mehr. Die Rede ist von einer Präsentation, die sich wie eine eigenständige Netflix-Show anfühlt. Das verfängt. Statt bloßem Gameplay könnten uns zusammengeschnittene Story-Szenen, dokumentarische Einblicke oder aufwendig inszenierte Kurzfilme erwarten.

Wer die Premiere live verfolgen will, benötigt ein aktives Abo. Wer wartet, sieht das Material mitten in der Nacht kostenlos auf YouTube und wahrscheinlich nicht in der Art, wie es die Idee von Rockstar Games vorsieht. Ärgerlich ist das. Aber der Inhalt könnte die Wartezeit tatsächlich wert sein.

100 Millionen Dollar im Raum

Gerüchte sprechen von rund 100 Millionen Dollar, die Netflix für das Fenster hingelegt haben soll. Offiziell bestätigt ist das nicht.

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Zelnicks Dementi bezüglich finanzieller Beweggründe schließt eine Zahlung keineswegs aus. Es verschiebt lediglich den Fokus auf das Marketing. Netflix nutzt die Wucht der Marke GTA, um eigene Abos zu pushen. Rockstar wiederum bekommt eine globale Bühne abseits der üblichen Gaming-Kanäle. Ein cleverer Deal. Exklusivität bleibt trotzdem nervig für alle ohne Abo.

Ein Extended-Entertainment-Special zu „GTA 6“ klingt extrem spannend. Der Exklusiv-Deal hinterlässt aber einen bitteren Beigeschmack. Wenn die Show abliefert, verzeiht die Community die sechs Stunden Wartezeit schnell. Wenn nicht, brennt das Netz.

Gta Pre Order Release
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