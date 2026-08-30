GTA 6 auf Xbox Series X|S: Rockstar signalisiert volle Performance-Zufriedenheit

Rockstar Games zeigt sich intern vollends zufrieden mit der Performance von „GTA 6“ auf sämtlichen Zielplattformen, einschließlich der Hardware von Microsofts Xbox Series X und Series S.

Die Berichte stammen von YouTuber Andy Cortez (Kinda Funny Games), der nach einem Besuch bei Rockstar North in Edinburgh direkte Einblicke in den aktuellen Entwicklungsstand erhielt. Nach offiziellen Angaben des Studios läuft das Open-World-Schwergewicht auf der gesamten Konsolen-Palette stabil. Spezifisches Videomaterial der Xbox-Varianten bleibt das Studio der Öffentlichkeit bislang allerdings schuldig.

Die technische Hürde liegt auf der Hand. Mit über 600.000 Animationen, dynamischer Passanten-Dichte und einer Spielwelt, die die dreifache Fläche von „Red Dead Redemption 2“ umfasst, schraubt die RAGE-Engine die Hardware-Anforderungen extrem hoch.

Während das bisher gezeigte Material auf einer Standard-PlayStation 5 in nativen 1440p läuft und per Upscaling auf 4K bei 30 Bildern pro Sekunde ausgegeben wird, wirft vor allem die leistungsschwächere Xbox Series S Fragen bezüglich der Speicherkapazität und Grafik-Pipelines auf.

Kein technisches Desaster zum Launch

Die Sorge vor einem Launch-Fiasko nach dem Muster von „Cyberpunk 2077“ entkräftet die Redaktion nach den Entwicklergesprächen deutlich. Rockstar verzichtet derzeit bewusst auf die Zusage fester Performance-Target-Modi wie 60 FPS für den Release. Die Priorität liegt klar auf einer stabilen Framerate und konsistenten Simulationsmechaniken über alle Systemgrenzen hinweg.

Rockstars Zuversicht ändert nichts an den physikalischen Grenzen der Systemarchitektur. Die Xbox Series S wird bei identischer Simulationslogik massive Kompromisse bei der Auflösung und der Pixeldichte eingehen müssen. Ein technisch sauberes 30-FPS-Fundament ohne Abstürze ist auf der schwächeren Hardware machbar, ein Performance-Modus mit 60 FPS bleibt auf Konsolen bis auf Weiteres ein reines Wunschszenario.