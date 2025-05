GTA 6: Bekommt der Story-Modus endlich die Erweiterungen, die er verdient?

Rockstar Games hat mit GTA V Millionen Fans begeistert – und mindestens genauso viele enttäuscht. Warum? Weil der Story-Modus nach dem Launch quasi in der Versenkung verschwand. Keine Erweiterungen, keine neuen Missionen, keine Charaktere wie in GTA IV. Stattdessen floss jeder Tropfen Entwicklerenergie in das goldene Kind namens GTA Online.

Bald steht GTA 6 in den Startlöchern – und viele fragen sich: Wird Rockstar diesmal die Singleplayer-Fraktion mit DLCs und Erweiterungen belohnen? Oder heißt es erneut: “Online first, Story never”?

Wer sich noch an The Ballad of Gay Tony oder The Lost and Damned erinnert, weiß: Rockstar Games konnte einmal Singleplayer-DLCs machen – und zwar richtig gut. Die Erweiterungen zu GTA IV gelten bis heute als Paradebeispiel dafür, wie man frische Geschichten, neue Charaktere und spannende Perspektiven in ein bereits bestehendes Spieluniversum einbindet. Doch diese Ära liegt mittlerweile über 15 Jahre zurück – und in der Zwischenzeit hat sich einiges verändert.

DLCs wie früher? Warum man skeptisch bleiben muss

Rockstars Strategie hat sich mit dem kometenhaften Aufstieg von GTA Online stark gewandelt. Während der Story-Modus von GTA V praktisch eingefroren wurde, erlebte der Multiplayer-Teil eine regelrechte Content-Explosion – inklusive aufwendig inszenierter Heists, erzählerischer Online-Missionen und Charakter-Storys, die sich durchaus mit klassischen Singleplayer-Erweiterungen messen konnten. Allerdings: Diese Inhalte waren eben nur im Online-Modus zugänglich – für viele Fans, die lieber solo spielen, ein echtes Ärgernis.

Hinzu kommt, dass GTA Online für Rockstar Games ein enorm lukratives Geschäft ist. Mikrotransaktionen sorgen Jahr für Jahr für gewaltige Einnahmen – ein Geschäftsmodell, das klassische Singleplayer-DLCs mit Einmalzahlung plötzlich ziemlich alt aussehen lässt. Auch Red Dead Redemption 2, das mit seiner dichten Atmosphäre und epischen Story begeisterte, erhielt nie eine Singleplayer-Erweiterung. Stattdessen versuchte man es auch hier mit einem Online-Modus, der jedoch nie wirklich durchstartete und schließlich mehr oder weniger aufgegeben wurde.

Der Fokus liegt also eindeutig auf dem Live-Service-Modell – ein Trend, dem viele große Studios folgen. Kontinuierliche Einnahmen schlagen einmalige Verkäufe, so die einfache Rechnung. Dass Rockstar Games sich da nicht abkoppelt, ist nachvollziehbar – aber eben auch frustrierend für alle, die sich nach klassischen Story-Erweiterungen sehnen.

GTA 6 bietet schon jetzt genug verrückt Ideen für weitere DLCs

Warum es trotzdem Hoffnung gibt – und Rockstar umdenken könnte

Und trotzdem: Es gibt gute Gründe, warum sich bei GTA 6 etwas ändern könnte. Zum einen wächst der Druck seitens der Community, die sich wieder Inhalte wünscht, die ohne ständige Online-Verbindung auskommen. Gerade in Zeiten, in denen Singleplayer-Erlebnisse wie Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Rekorde brechen, ist klar: Der Markt ist da – und er ist laut.

Zudem ermöglicht die heutige Technik eine flexiblere Entwicklung. Modular aufgebaute Engines und Live-Patching machen es einfacher denn je, umfangreiche Story-Inhalte nachzuliefern – ohne das komplette Grundgerüst des Spiels neu anfassen zu müssen. Hinzu kommt: Singleplayer-DLCs wären eine ideale Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen zu generieren, ohne dabei auf Mikrotransaktionen angewiesen zu sein.

40 Dollar für ein neues Kapitel in Vice City? Für viele Fans wäre das ein No-Brainer. Rockstar hätte damit die Chance, GTA 6 nicht nur als Multiplayer-Spiel, sondern als umfassende Plattform zu etablieren – eine Bühne für kreative, erzählerische Erweiterungen, die das Universum lebendig halten. Die Hoffnung lebt.

Wir werden sehen

Ob Rockstar Games wirklich aus der Vergangenheit gelernt hat? Schwer zu sagen. Die Zeichen stehen auf Wandel – aber auch auf Vorsicht. GTA 6 ist ein Mammutprojekt, und Rockstar weiß: Geld regiert Vice City. Doch vielleicht erkennt das Studio auch, dass Herzblut und Narrative ein ebenso wertvoller Rohstoff sind wie virtuelle Dollars.

Wer weiß? Vielleicht sitzen wir in zwei Jahren vor dem Bildschirm und tauchen ein in „The Fall of Lucia“ – den ersten echten Story-DLC seit über einem Jahrzehnt. Oder wir schauen wieder zu, wie Online-Spieler mit Jetpacks durch die Luft ballern.

Wir dürfen gespannt sein. Aber bitte, Rockstar Games: Lasst uns Singleplayer nicht wieder im Regen stehen.