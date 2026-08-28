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GTA 6 bringt eigenes Family Guy: Rockstar engagiert externes Animationsstudio

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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GTA 6 bietet ganze In-Game-TV-Staffeln: Rockstar heuert Animationsstudios für Cartoons und Realfilm-Serien in Vice City an. Alle Infos!

Gta 6 Netflix Preview

Rockstar Games lässt für „GTA 6“ mehrere komplette TV-Serien produzieren, die Spieler direkt auf den In-Game-Fernsehern schauen können. Ein externes Animationsstudio schreibt dafür ganze Staffeln voller Cartoons und Live-Action-Formate.

Klingt verrückt, ist aber typisch für die Reihe. Andy Cortez von Kinda Funny Games konnte nach einem Studiobesuch bestätigen, dass Rockstar dieses Mal massiv aufrüstet. Eine der gezeigten Zeichentrickserien erinnert stark an Formate wie „Family Guy“. Dazu kommen eigenständige Realserien.

Family Guy in Vice City?

Wer „GTA 5“ kennt, erinnert sich an die kurzen Fernsehclips auf der Couch von Michael oder Trevor. Das war ein witziges Gimmick für zwischendurch. In Vice City wird das ein ganz anderes Kaliber. Die Welt soll sich echter anfühlen als je zuvor.

Das zeigt extrem gut, wie Rockstar an Open-World-Spiele herangeht. Sie bauen nicht einfach nur eine Kulisse zum Durchfahren. Sie erschaffen ein eigenes Ökosystem. Während andere Entwickler froh sind, wenn die Hauptstory unfallfrei läuft, stellt Rockstar eigene Fernsehcrews ein. Völlig absurd.

Ob man diese Shows am Ende wirklich stundenlang anschaut, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich schalten die meisten von uns nach fünf Minuten wieder ab, um weiter Chaos in den Straßen anzurichten. Aber allein das Wissen, dass diese Inhalte existieren, verändert das Spielgefühl. Es verleiht der Welt Tiefe. Wer nach einer harten Mission bei Jason und Lucia auf dem Sofa entspannen will, bekommt echtes Entertainment serviert. Keine kurzen Schleifen. Ganze Episoden.

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Der Aufwand ist gigantisch. Braucht man das zwingend zum Überleben? Nein. Aber es beweist, dass Vice City bis ins kleinste Detail vollgestopft sein wird. Die Messlatte liegt extrem hoch.

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