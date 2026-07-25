GTA 6: Dan Houser gesteht Disc-Option trotz Sony-Aus ab 2028 zu

Rockstar-Mitgründer Dan Houser plädiert auf der San Diego Comic-Con 2026 für den Fortbestand physischer Datenträger, obwohl Sony die Disc-Produktion für PlayStation ab Januar 2028 einstellt. Rockstar Games selbst verzichtet mit „GTA 6“ auf eine Disc.

Publisher sollten laut Houser die Nachfrage der Spieler nach Discs bedienen, auch wenn Day-One-Patches für die technische Qualität unumgänglich bleiben. Die Spieleindustrie sollte weiterhin physische Medien anbieten, solange Spieler danach verlangen.

Die Ankündigung von Sony, die Produktion optischer Datenträger für PlayStation-Konsolen ab Januar 2028 einzustellen, stößt bei Käufern seit Wochen auf massiven Widerstand. Houser stellt klar, dass Unternehmen die Nachfrage des Marktes bedienen müssen. Der Kunde entscheidet.

Wollen versus Brauchen

Der Wandel von optischen Datenträgern zu rein digitalen Verkäufen spiegelt die Entwicklung des PC-Marktes wider, auf dem Plattformen wie Steam physische Medien seit über einer Dekade verdrängt haben. Sony begründet das Ende der Disc mit sinkenden Absatzzahlen im Handel, die 2025 unter die Marke von 20 Prozent aller Softwareverkäufe fielen.

Houser trennt in seinen Aussagen strikt zwischen persönlicher Vorliebe und kommerzieller Pflicht. Er selbst benötigt keine Discs im Schrank. Die Entscheidungsfreiheit der Spieler wiegt für ihn dennoch schwerer als die Marge der Publisher.

Das Patch-Paradoxon

Aus technischer Sicht offenbart Housers Position ein ungelöstes Problem der modernen Softwareentwicklung. Der Ex-Rockstar-Entwickler verweist darauf, dass die Möglichkeit von Online-Updates und Fehlerkorrekturen nach der Veröffentlichung essenziell für die heutige Spielequalität geworden ist.

Eine gepresste Disc repräsentiert bei heutigen Open-World-Titeln selten den finalen Softwarestand, sondern dient oft nur als physischer Lizenzschlüssel mit nachgelagertem Gigabyte-Download. Absurd-Ventures-Mitbegründer Lazlow Jones betont die Bequemlichkeit digitaler Downloads bei mobilen Geräten wie dem Steam Deck.

Während Absurd Ventures bei Comics wie American Caper bewusst auf das haptische Erlebnis gedruckter Ausgaben setzt, folgen Videospiele anderen Gesetzmäßigkeiten. Das Studio arbeitet aktuell an zwei Open-World-Spielen, die primär auf moderne Verteilungswege ausgelegt sind. Die Trennung zwischen Sammlerwert und Gebrauchsgegenstand ist vollzogen.

Das Festhalten an der Disc bleibt somit ein emotionaler Wunsch ohne Fundament. Wer heute eine Disc kauft, erwirbt in den seltensten Fällen ein alleinig nutzbares Produkt, sondern die Abhängigkeit von Patch-Servern. Wenn Sony 2028 die Fertigung einstellt, verlieren Käufer den Wiederverkaufswert und den Gebrauchtwandelsmarkt, gewinnen aber keine technische Stabilität. Unternehmen sollten die Wahlfreiheit bieten, doch die Infrastruktur der Branche hat das physische Zeitalter längst überholt.