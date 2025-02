GTA 6: Die Rettung für schwächelnde Konsolenverkäufe?

Es gibt nicht viele Spiele, die den Markt so dominieren können, dass sie den Verkauf von Konsolen massiv beeinflussen – aber GTA 6 könnte genau das tun. Während die Verkaufszahlen der PlayStation 5 und Xbox Series X|S nach einem anfänglichen Boom stagnieren, bleibt Take-Two-Chef Strauss Zelnick gelassen. Seiner Meinung nach wird der Release von GTA 6 im Herbst 2025 für einen „bedeutsamen Anstieg der Konsolenverkäufe“ sorgen.

Und tatsächlich spricht einiges dafür, wie Zelnick gegenüber IGN bekräftigt. Die GTA-Reihe hat sich stets als System-Seller erwiesen: GTA 5 war über mehrere Konsolengenerationen hinweg ein Erfolgsgarant, und GTA 6 dürfte diesen Trend fortsetzen. Millionen von Fans warten sehnsüchtig darauf – und viele von ihnen könnten gezwungen sein, sich eine neue Konsole zuzulegen, um das Spiel überhaupt spielen zu können.

Aber was ist mit dem PC?

Während PS5- und Xbox-Spieler 2025 loslegen dürfen, müssen sich PC-Gamer wohl gedulden. Rockstar Games hält an seiner Tradition fest, große Titel erst später für den PC zu veröffentlichen. Laut Zelnick kann der PC inzwischen bis zu 40 % der Einnahmen eines Multiplattform-Spiels ausmachen – eine Zahl, die die Entscheidung, den PC-Release hinauszuzögern, umso fragwürdiger erscheinen lässt.

Warum also dieser Schritt? Manche vermuten, dass Rockstar Games und Take-Two bewusst die Konsolenverkäufe ankurbeln wollen. Wer GTA 6 sofort spielen will, hat keine Wahl – eine PS5 oder Xbox Series X|S wird Pflicht. PC-Spieler müssen sich in Geduld üben, möglicherweise bis 2026 oder später.

PS5 Pro als „GTA 6-Maschine“?

Ein weiteres heißes Thema: die PS5 Pro. Viele Fans spekulieren, dass Sony die Konsole strategisch rund um den Release von GTA 6 vermarkten könnte. Immerhin würde eine leistungsfähigere PS5 genau zur Zielgruppe passen – wer GTA 6 in bester Qualität erleben will, greift zur neuesten Hardware.

Unterm Strich könnte Rockstar also nicht nur die Spielecharts, sondern auch den gesamten Konsolenmarkt dominieren. Ob der Plan aufgeht, bleibt abzuwarten – so oder so wird der Release von GTA 6 das Spektakel schlechthin.