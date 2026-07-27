GTA 6: Download-Codes bringen Region-Lock auf PS5 zurück

Die in der Box der physischen Version von „GTA 6“ enthaltenen PS5-Download-Codes sind an die jeweilige PSN-Account-Region gebunden. Damit kehrt der bekannte Region-Lock zurück.

Wer eine Importversion der plastikfreien Hülle kauft, riskiert eine verweigerte Aktivierung im PlayStation Network. Für die Xbox Series X|S gilt diese Einschränkung nicht.

Die Kontenstruktur von Sony erwingt den Region-Lock

Rockstar Games verzichtet bei der Handelsversion von „GTA 6“ vollständig auf optische Datenträger und legt stattdessen gedruckte Aktivierungscodes bei. Da digitale Guthaben und Produktschlüssel im PlayStation Network seit jeher an geografische Zonen gekoppelt sind, greift die Sperre nun auch beim physischen Kauf im Laden. Ein deutscher PSN-Account akzeptiert ausschließlich Schlüssel aus der EMEA-Region, zu der neben Europa auch Australien, Neuseeland und Indien zählen. Importe aus den USA oder Asien bleiben auf europäischen Konsolen wertlos.

Der Grund für das Problem liegt nicht bei Rockstar Games, sondern in der Datenbankarchitektur von Sony. Während Microsoft das globale Xbox-Ökosystem vor Jahren vereinheitlicht hat und Regionenwechsel auf Kontoebene erlaubt, sperrt Sony die Heimatregion eines PSN-Profils dauerhaft. Ein nachträglicher Umzug des Accounts ist ausgeschlossen. Xbox-Besitzer lösen ihren Code unabhängig vom Kaufort weltweit auf jedem beliebigen Konto ein.

Fristen in Japan betreffen ausschließlich Zusatzinhalte

In Japan unterliegen digitale Aktivierungscodes strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen durch das lokale Payment Services Act. Um nicht unter das Regulierum für Finanz- und Zahlungsmittel zu fallen, begrenzen Publisher die Gültigkeit von beigelegten Produktcodes auf maximal 170 Tage ab dem Druckdatum.

Diese Sechs-Monats-Frist betrifft bei „GTA 6“ allerdings nicht das Hauptspiel selbst, sondern bezieht sich rein auf Vorbestellerboni und digitale Zusatzinhalte der Sondereditionen. Wer den Code für DLCs nicht innerhalb dieser Frist im japanischen Store einlöst, verliert den Anspruch auf die Boni. Das Hauptspiel bleibt davon unberührt.

Das Ende der Disc zerstört den freien Graumarkt

Der Verzicht auf Blu-ray-Discs wandelt die klassische Hülle im Verkaufsregal in eine reine Verpackung für Einweg-Lizenzen um. Gebrauchtverkäufe oder das Verleihen im Freundeskreis sind damit technisch unterbunden. Durch die zusätzliche Verknüpfung an die PSN-Region bricht für PlayStation-Spieler nun auch der parallele Eigenimport günstigerer Auslandsausgaben weg.

Sony treibt die Verdrängung optischer Laufwerke systematisch voran. Die Kopplung von physisch verpackten Download-Schlüsseln an starre Account-Regionen zwingt Käufer endgültig in die Preisstruktur des jeweiligen Heimatmarktes. Schnäppchen über globale Händler sind damit auf der PS5 Geschichte.

Für PS5-Käufer gilt ab sofort strikte Kaufdisziplin: Importe von „GTA 6“ aus den USA oder Asien sind nutzlos, solange kein passender Auslands-Account vorhanden ist. Xbox-Nutzer genießen volle Flexibilität beim Kauf. Der Fall zeigt drastisch, wie die schleichende Entwertung physischer Medien den Verbrauchern letzte Freiheiten nimmt.