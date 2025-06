GTA 6 – Drei verworfene Geschichten von Dan Houser aufgetaucht

Rockstar Games gehört ohne Frage zu den Studios, bei denen Storytelling eine besondere Rolle spielt. Egal ob GTA IV, Red Dead Redemption oder Bully – die Spiele leben nicht nur von offenen Welten, sondern auch von Figuren mit nachvollziehbaren Motiven und starken Dialogen. Besonders ein Name war über viele Jahre prägend dafür: Dan Houser. Als Mitbegründer von Rockstar Games und leitender Autor war er verantwortlich für viele der komplexen Erzählstrukturen, für die das Studio heute bekannt ist.

Seit seinem Weggang im Jahr 2020 ist allerdings unklar, inwieweit er noch Einfluss auf GTA 6 hatte – oder ob überhaupt. Ein aktueller Bericht behauptet nun: Houser schrieb nicht nur an der Geschichte von GTA 6, sondern entwickelte gleich drei unterschiedliche Konzepte, die alle verworfen wurden.

Drei Story-Konzepte, drei Absagen

Laut einem Bericht des Autors Fravillys soll das erste Skript für GTA 6 bereits 2014 entstanden sein – zu einer Zeit, in der GTA V gerade durchstartete. Die Grundidee: drei Protagonisten, darunter ein korrupter Cop, der seinen Sohn vor der Unterwelt schützen will, und ein Handlanger eines kolumbianischen Kartells, der ein Drogenimperium in den USA aufbaut. Laut Bericht war die Geschichte für Publisher Take-Two „zu düster“ – das Projekt wurde zwei Jahre später eingestampft.

Die zweite Fassung spielte angeblich in Vice City. Im Fokus: eine Polizistin, die nach dem Mord an ihrer Mutter ins kriminelle Milieu abtaucht. Die Nebenfigur – ein aufstrebender Drogenschmuggler – sollte für Dynamik sorgen. Wie genau die beiden zusammenhingen, bleibt offen. Auch diese Story wurde laut Bericht nach einiger Zeit fallengelassen – offenbar 2018.

Der dritte Entwurf war ebenfalls düster angelegt: Eine Polizistin wird durch einen Ex-Soldaten ersetzt, verliert ihren Halt und rutscht ins Verbrechen ab. Dieses Skript soll Houser selbst so sehr mitgenommen haben, dass er sich 2019 eine einjährige Auszeit nahm – und sich schließlich 2020 ganz von Rockstar verabschiedete.

Was ist dran an den Gerüchten?

Wie immer gilt: Keiner dieser Story-Entwürfe ist offiziell bestätigt. Die Quelle, ein Bericht von Fravillys, ist bisher nicht durch verlässliche Leaks bekannt geworden. Gleichzeitig klingen die Story-Vorschläge aber durchaus so, wie man sie von Houser erwarten würde – vielschichtig, moralisch ambivalent, nah an der Realität. Auch der Zeitpunkt passt: GTA 6 wird seit vielen Jahren entwickelt, es wäre also nicht verwunderlich, wenn verschiedene Konzepte ausprobiert und wieder verworfen wurden.

Was ebenfalls bekannt ist: Der Hauptautor von Red Dead Redemption 2, Michael Unsworth, war noch bis 2023 bei Rockstar Games und dürfte Einfluss auf die finale Story gehabt haben. Ob Elemente aus Housers frühen Entwürfen erhalten blieben, lässt sich nicht sagen.