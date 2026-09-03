GTA 6 DualSense: Sony stellt Sonderedition im Neon-Design vor

Sony nutzt den Marketing-Deal mit Rockstar Games und bringt zum Release von „GTA VI“ ein eigenes Hardware-Zubehör auf den Markt. Das Design des enthüllten DualSense-Controllers setzt voll auf die Ästhetik von Vice City.

Die Front des Gehäuses ist in einem semitransparenten, dunkelvioletten Farbton gehalten, der mit Glitzereffekten durchsetzt ist. Auf dem Touchpad prangt das offizielle Logo mit Palmen-Silhouetten, während der Body und die Griffe links und rechts graue oder schwarze Grafikelemente tragen.

Technisch unterscheidet sich das Eingabegerät nicht von den Standardmodellen der PS5-Reihe. Adaptives Feedback. Lautsprecher und die regulären Trigger-Funktionen bleiben unverändert.

Vorverkauf startet in wenigen Tagen

Der Vorverkauf startet am 17. September 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 84,99 EUR. Sony bedient damit die erwartbare Sammlernachfrage rund um den Release des Spiels am 19. November 2026. Eine Limitierung der Stückzahlen ist angekündigt, genaue Produktionsmengen nennt der Hersteller wie gewohnt nicht.

Sony wiederholt damit das Schema früherer Großreleases wie „Marvel’s Spider-Man 2“, „God of War Ragnarök“ oder zuletzt „Marvel’s Wolverine“. Die optische Umgestaltung des Standard-Equipments verursacht minimale Produktionskosten bei maximaler Marge. Der übliche Preisaufschlag von rund 15 EUR gegenüber der Standardvariante ist reine Lizenzgebühr.

Wer ein funktionales Upgrade für die Steuerung von Vice City sucht, greift zum gewöhnlichen Modell oder dem Edge-Pendant. Das Design ist Geschmacksache, die Technik identisch. Sammler zahlen hier schlicht 84,99 EUR für etwas lilafarbenen Kunststoff und ein aufgedrucktes Palmen-Logo.