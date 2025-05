GTA 6 erscheint am 26. Mai 2026 – warum dieses Datum womöglich kein Zufall ist

Das Rätselraten hat ein Ende: Rockstar Games hat endlich ein genaues Veröffentlichungsdatum für GTA 6 genannt – den 26. Mai 2026. Doch wer jetzt einfach nur enttäuscht auf das ferne Datum blickt, übersieht vielleicht einen viel spannenderen Aspekt: Dieser Tag könnte mehr sein als bloß ein Eintrag im Release-Kalender. Denn das Datum selbst könnte bereits ein versteckter Hinweis auf die Geschichte des Spiels sein.

Zunächst zum Offensichtlichen: Die Veröffentlichung im Mai 2026 war für viele ein Schock. Nach dem bombastischen Trailer und Monaten des Schweigens hofften zahlreiche Fans noch auf ein Release 2025. Doch Rockstar Games lässt sich – wie gewohnt – Zeit. Eine kluge Entscheidung, wenn man bedenkt, dass ein Spiel dieser Größenordnung kein Schnellschuss sein darf. Immerhin wissen wir jetzt endlich, wann es soweit ist. Ein Jahr des Wartens, ja – aber ein Jahr mit Vorfreude, Spekulationen und neuen Details.

Was das Datum über die Story von GTA 6 verrät

Und eines dieser Details ist besonders kurios. Findige Fans haben entdeckt: Der 26. Mai ist der Tag, an dem im Jahr 1934 Bonnie Parker beerdigt wurde. Ja – die Bonnie Parker, Teil des legendären Verbrecherduos Bonnie & Clyde. Gemeinsam zogen sie in der Zeit der Weltwirtschaftskrise mordend und raubend durch die USA, bis sie in einer blutigen Schießerei mit der Polizei ihr Ende fanden. Ihre Geschichte wurde zum Mythos – und genau dieser Mythos könnte auch in GTA 6 weiterleben.

Denn bereits im ersten Trailer wurde deutlich: Die beiden Hauptfiguren Lucia und Jason sind mehr als nur Partner in Crime. Sie wirken wie ein modernes, brutales Liebespaar, das durch das kriminelle Amerika zieht – eine direkte Parallele zu Bonnie & Clyde. Könnte es also sein, dass Rockstar mit dem Release-Datum bewusst auf das Ende von Bonnie verweist – und uns damit andeutet, dass auch Lucia und Jason ein düsteres Schicksal erwartet?

Zufall oder bewusster Hinweis?

Rockstar Games ist bekannt für tragische Schicksale seiner Helden. Ob in Red Dead Redemption, GTA IV oder GTA V – das große Finale ist selten ein Happy End. Vielleicht ist das Veröffentlichungsdatum also kein bloßer Zufall, sondern ein makabrer Teaser auf das, was uns erwartet.

Natürlich bleibt Raum für Zweifel. Vielleicht ist der 26. Mai einfach ein günstiger Dienstag im Frühling – perfekt für Rockstar, um GTA Online direkt im Anschluss mit Events und Inhalten zu füttern. Vielleicht ist es nur Zufall. Aber wenn man Rockstar kennt, weiß man: Zufälle sind selten. Und Hinweise verstecken sie gern genau dort, wo sie niemand vermutet.

So oder so – der Countdown läuft.