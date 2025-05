GTA 6 erscheint in einem Jahr – vielleicht … vielleicht auch nicht

Freunde der gepflegten Open-World-Zerstörung, es ist offiziell: Nur noch 365 Tage trennen uns vom angeblich feststehenden Release von „Grand Theft Auto 6“ – genauer gesagt, dem 26. Mai 2026. Die Betonung liegt dabei ganz Rockstar-typisch auf „angeblich“. Wer Rockstar Games kennt, weiß: Ein Release-Datum ist dort eher so was wie ein Wunschzettel an den Weihnachtsmann – mit Bleistift geschrieben.

Nach Monaten digitaler Stille ließ Rockstar kürzlich verlauten, dass der ursprünglich anvisierte Release „irgendwann 2025“ nun offiziell in die Vergangenheit gehört. Dafür gab’s jetzt einen festen Termin. Aber wie fest ist „fest“, wenn wir bedenken, dass Red Dead Redemption 2 damals auch zweimal „fest“ verschoben wurde – vom Ende 2017 in die erste Hälfte 2018 und schließlich in den Oktober desselben Jahres?

Kurz gesagt: Wer sich heute schon Urlaub für Mai 2026 einträgt, sollte vielleicht noch nicht den Flieger nach Vice City buchen.

Rockstar Games und ihre ganz besondere Art von Pünktlichkeit

Wenn Rockstar ein Spiel entwickelt, dann ist das kein Sprint, sondern eher ein Jahrzehntlauf mit gelegentlichen Pausen für Kaffee, Crunch und kreative Differenzen:

Grand Theft Auto IV? Einmal verschoben.

Grand Theft Auto V? Auch einmal verschoben – für Konsolen.

GTA V: Die PC-Version hingegen machte drei Extrarunden im Wartesaal der Gaming-Hölle.

Und das Beste daran? Wir haben es ihnen jedes Mal verziehen. Warum? Weil die Spiele einfach verdammt gut sind. Wenn Rockstar ein Spiel abliefert, dann nicht mit einem „Day-One-Patch“ von 80 GB, sondern mit einer Welt, die lebt, atmet und dich beim Um-die-Ecke-Biegen mit einem Polizisten überrascht, der dir wegen eines überfahrenen Eichhörnchens einen Stern aufdrückt.

Aber genau das macht sie auch unberechenbar. Es ist ein bisschen wie mit Trevor aus „GTA V“: Du weißt nie genau, wann er auftaucht, aber wenn er da ist, wird es spektakulär.

Der Countdown läuft – oder besser: kriecht

Klar, wir alle zählen die Tage runter. Und klar, wir haben die Trailer ungefähr 173-mal analysiert – inklusive der Reflexionen im Rückspiegel, der Schildkröten am Strand und der Luftblasen im Bierglas. Aber machen wir uns nichts vor: Die Wartezeit zieht sich wie ein Heist, bei dem Lester vergessen hat, die Alarmanlage zu deaktivieren.

Die gute Nachricht? Rockstar hat bisher nie enttäuscht. Die schlechte? „Nie enttäuscht“ war bei ihnen nie gleichbedeutend mit „pünktlich geliefert“.

Also bleibt uns nur eines: tief durchatmen, alte GTA-Teile wieder auspacken und bis dahin fleißig Theorien basteln – etwa darüber, ob man in „GTA 6“ den Tank wirklich mit Kryptowährung zahlen muss oder ob Trevor als Verschwörungstheoretiker mit eigenem Podcast zurückkehrt.

„GTA 6“ kommt – vielleicht nicht pünktlich, aber ganz sicher. Und wenn es dann endlich da ist, werden wir alle vergessen haben, dass wir 365 Tage, 5 Kaffeeverschüttungen und 12 Trailer-Analysen lang darauf gewartet haben.