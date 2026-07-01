GTA 6: Erste Werbeanzeigen schüren die Ungeduld auf Trailer 3

Rockstar Games hat die bezahlte Marketingkampagne für „GTA 6“ gestartet, liefert in den ersten Social-Media-Anzeigen jedoch ausschließlich bekanntes Bildmaterial.

Während der Publisher die Werbemaschinerie anwirft, fordert die Community auf Plattformen wie Reddit vehement echtes Gameplay anstelle von aufgewärmtem Teaser. Am besten den Trailer 3, der alles vereint.

Bekannte Assets statt neuer Spielszenen

Die ersten gesponserten Anzeigen zeigen das bekannte Cover-Artwork und Szenen aus den bisherigen Trailern. Frische Informationen oder gar ungeschnittene Spielszenen fehlen komplett. Gleichzeitig läuft der Vorbestellungsprozess auf Hochtouren. Das sorgt für Reibung. Spiele ungesehen zu kaufen, gehört in der Branche zwar mittlerweile zum Standard, stößt bei Teilen der Basis aber auf offene Kritik. Die Reaktionen reichen von Unverständnis bis zur gezielten Verweigerung des Vorabkaufs.

Rockstar Games weicht nicht von seinem traditionellen Kommunikationsmuster ab. Das Studio kontrolliert den Informationsfluss seit jeher absolut. Die Marketingabteilung füttert den Hype nicht mit permanenten Updates, sondern mit kalkulierter Funkstille. Das spart Millionen an Werbebudget, weil die Community die Arbeit der PR-Agenturen übernimmt. Jedes Pixelfragment wird analysiert. Ein cleveres System.

Das Schweigen als Geschäftsmodell

Die Aufregung im Netz ignoriert die Realität dieses Releases. Rockstar Games muss zum jetzigen Zeitpunkt kein Gameplay zeigen, um Vorbestellungen zu generieren. Der Name der Marke reicht als Verkaufsargument völlig aus. Der Unmut auf Reddit ist messbar, für die finalen Verkaufszahlen im November aber irrelevant. Die Ungeduld der Masse ist Teil der Inszenierung. Sie hält das Produkt im Gespräch, ohne dass der Publisher dafür neues Material verbrennen muss.

Diese Werbekampagne ist kein Service für die Fans, sondern das fehlerfreie Abspulen einer Marketing-Routine. Wer auf den großen Gameplay-Enthüllungs-Coup gewartet hat, muss weiter warten. Rockstar Games bewegt sich erst, wenn es den Verkaufszahlen dient. Bis dahin bleibt den Spielern nur das Betrachten bekannter Bilder.