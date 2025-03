GTA 6: Erster Händler bricht das Schweigen – Preis-Schock bei 100 EUR?

Die Preisdiskussion um GTA 6 nimmt absurde Züge an. Ein Schweizer Händler hat das Spiel für 99 Franken gelistet – das entspricht etwa 102 Euro. Ein Preis, der viele Fans schlucken lässt, aber nicht ganz unerwartet käme. Doch steckt dahinter ein echter Leak oder nur ein geschickter Marketing-Trick?

Rockstar schweigt, Spekulanten drehen durch

Rockstar Games hat den Preis für GTA 6 noch nicht offiziell bekannt gegeben. Doch die allgemeine Erwartung ist, dass Take-Two als Publisher kräftig an der Preisschraube drehen könnte. Statt der gewohnten 50 bis 70 Dollar für Triple-A-Spiele könnte der Preis für den wohl meistgehypeten Titel der letzten Dekade deutlich höher liegen – und zwar bei 100 Euro. Die Community fragt sich: Wird Rockstar Games die Schmerzgrenze der Spieler tatsächlich austesten?

Die neueste Welle an Spekulationen wurde durch die Listung des Schweizer Händlers Brack.ch ausgelöst. Dort wurde GTA 6 mit einem Preisschild von 99 Franken versehen. Als ob das nicht für genug Aufregung gesorgt hätte, bekräftigte der Shop im „Fragen und Antworten“-Bereich sogar, dass der Preis korrekt sei und man das Spiel zu diesem vorbestellen kann. Spätere Preisanpassungen werden dann jedoch nicht berücksichtigt – egal in welche Richtung.

GTA 6 für 100 Eur0? Erster Händler schockt mit Preissteigerung

Doch bedeutet das wirklich, dass GTA 6 mehr als 100 Dollar kosten wird? Eher nicht. Solche „Platzhalterpreise“ sind keine Seltenheit und könnten schlichtweg eine Kombination aus Spekulation und kluger Geschäftstaktik sein. Angesichts der jüngsten Berichte um GTA 6 käme dieser aber nicht wirklich überraschend – schließlich geht es hier um Qualität, wie Rockstar Games immer wieder betont.

Dreister Opportunismus oder realistischer Trend?

Wenn Brack tatsächlich Vorbestellungen zu diesem Preis zuließe, würden Fans das Spiel bei Release garantiert erhalten – unabhängig vom tatsächlichen Endpreis. Doch der Trick liegt darin, dass Händler von der Angst profitieren, das Spiel könnte schnell vergriffen sein. Wer also nicht leer ausgehen will, greift vielleicht trotzdem zu.

Ob Rockstar Games tatsächlich 100 Euro oder mehr verlangen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist: Der Hype um GTA 6 ist so gigantisch, dass viele Spieler wohl bereit wären, jeden Preis zu zahlen. Ob Brack nun einen echten Insider-Tipp hat oder einfach nur die Unsicherheit der Fans ausnutzt – am Ende entscheidet Rockstar Games. Und die haben sich bisher zu dem Thema in Schweigen gehüllt.

Solange Rockstar Games keine offizielle Preisansage macht, sind solche Listungen mit Vorsicht zu genießen. Der Preis mag am Ende durchaus höher ausfallen als bei früheren GTA-Titeln, aber ob wirklich die 100-Euro-Grenze fällt, bleibt reine Spekulation. Wer sich also nicht von der Panikmache anstecken lassen will, sollte cool bleiben – und sich zur Not einfach eine Bank in GTA 6 ausrauben, wenn das Spiel endlich erscheint.