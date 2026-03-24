GTA 6: Ex-Entwickler leakt Details zur realistischen Physik-Zerstörung

Ein bisschen Next-Gen-Feeling gefällig? „GTA 6“ wird laut dem LinkedIn-Profil eines ehemaligen Rockstar Games-Entwicklers über ein „prozedurales Glassystem der nächsten Generation“ verfügen, das für Fahrzeuge und Objekte zum Einsatz kommt.

Der ehemalige Graphics-Programmer, der von Februar 2020 bis April 2023 bei Rockstar Games tätig war, leitete die Implementierung dieses Systems. Nach dem Bekanntwerden der Informationen wurden die spezifischen Details auf seinem Profil gelöscht und durch einen allgemeinen Hinweis auf die dreijährige Arbeit an „GTA 6“ ersetzt. Auf Reddit lässt sich das Ganze aber wunderbar nachlesen.

Während Rockstar Games den Release für den 19. November 2026 auf Xbox Series X/S und PS5 plant, gibt dieser technische Leak einen ersten Einblick in die Detailtiefe der neuen RAGE-Engine.

Prozedurale Zerstörung statt vorgefertigter Animationen

In bisherigen GTA-Teilen basierte das Zerbrechen von Glas weitestgehend auf vordefinierten Texturen und simplen Partikeleffekten. Ein prozedurales System bedeutet, dass die Zerstörung in Echtzeit berechnet wird.

Physikalische Korrektheit: Splitter entstehen basierend auf dem Eintrittswinkel, der Geschwindigkeit und der Masse des Projektils oder Objekts.

Splitter entstehen basierend auf dem Eintrittswinkel, der Geschwindigkeit und der Masse des Projektils oder Objekts. Objekt-Varianz: Jede zerbrochene Scheibe sieht individuell aus, was die Immersion in der Open World massiv steigert.

Jede zerbrochene Scheibe sieht individuell aus, was die Immersion in der Open World massiv steigert. Rendering-Tools: Der Entwickler war zudem für Tools verantwortlich, die In-Game-Aufnahmen mit „extra Details“ aus dem Rendering-System anreichern – ein Hinweis darauf, dass Rockstar den grafischen Standard für Trailer und Gameplay weiter nach oben schraubt.

Technik-Fokus als Antwort auf Hardware-Limits

Dass Rockstar Games massiv in prozedurale Systeme investiert, ist weder neu und Zufall. Seit dem Wechsel auf die aktuelle Konsolengeneration (PS5/Xbox Series) ist die reine Texturauflösung nicht mehr der limitierende Faktor, sondern die physikalische Interaktion mit der Spielwelt. Ein Vergleich mit „Red Dead Redemption 2“ zeigt die Evolution. Dort wurden bereits prozedurale Schlamm- und Schneeverformungen genutzt. „GTA 6“ scheint diesen Detailgrad nun auf urbane Umgebungen und die dort dominierenden Materialien wie Glas und Metall zu übertragen.

Trotz der technischen Ambitionen bleibt die Zeitplanung straff. Take-Two CEO Strauss Zelnick bestätigte erst kürzlich, dass die große Marketing-Kampagne im Sommer 2026 anlaufen wird. Der Termin am 19. November 2026 gilt intern als gesetzt, um das wichtige Weihnachtsgeschäft mitzunehmen.

Für Spieler bedeutet dieser Leak noch mehr physische Glaubwürdigkeit. Wenn Glas prozedural bricht, reagiert die Welt dynamischer auf Schießereien und Unfälle. Es ist ein klassisches Rockstar Games-Detail: Technisch extrem aufwendig, für das Kerngameplay nicht zwingend notwendig, aber entscheidend für das Gefühl einer „lebendigen“ Welt.

Wer jedoch auf eine baldige PC-Version hofft, muss sich gedulden – der Fokus liegt zum Launch im November 2026 klar auf den Konsolen.