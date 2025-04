GTA 6: Ex-Rockstar Games-Entwickler schürt Sorge um Verschiebung

Die Ruhe vor dem Sturm – oder doch eher ein lähmendes Schweigen? Seit dem ersten Trailer zu Grand Theft Auto 6, der im Dezember 2023 die Welt im Rausch hinterließ, sind inzwischen fast 18 Monate vergangen. Keine neuen Informationen, keine Bilder, nicht einmal ein kryptischer Tweet. Und in der Leere, die Rockstar hinterlassen hat, brodelt es.

Jetzt sorgt ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter für neue Unruhe. Obbe Vermeij, einst Technical Director bei GTA 4 und heute Indie-Entwickler, hat sich zur Veröffentlichungsstrategie von Rockstar Games geäußert – und die Worte dürften bei Fans wie eine kalte Dusche wirken: Die Entscheidung über eine mögliche Verschiebung von GTA 6 könnte erst im Juli 2025 fallen.

Zwischen Hoffen und Bangen

Vermeij stützt sich dabei auf seine Erfahrungen während der Entwicklung von GTA 4. Damals war der ursprüngliche Release für Oktober 2007 geplant, wurde jedoch erst im Juli desselben Jahres offiziell verschoben. Der Grund: Erst zu diesem Zeitpunkt war intern klar, dass man es nicht rechtzeitig schaffen würde.

„Ich vermute, der Entscheidungstag für VI wird ähnlich aussehen“, erklärt Vermeij und verweist dabei auf das Timing, das sich auch heute noch als Blaupause für Rockstars Vorgehensweise eignen könnte. Eine Bestätigung oder offizielle Quelle hat er nicht – doch seine Worte haben Gewicht. Schließlich kennt er die Strukturen und Prozesse von innen.

Die alles entscheidende Telefonkonferenz

Sollte sich Rockstar Games tatsächlich für eine Verschiebung entscheiden, erfahren Fans davon wohl kaum über einen Social-Media-Post mit sanftem Klavier-Intro. Stattdessen dürfte die Bombe in Form der regulären Telefonkonferenz zum Quartalsbericht von Take-Two platzen – voraussichtlich im August – auch wenn alle momentan auf das Meeting gegen Mitte Mai spekulieren.

Dort müsste das Unternehmen gegenüber Investoren Stellung beziehen, was in der Vergangenheit stets auch der Moment war, in dem große Neuigkeiten publik wurden. Wer also auf das Veröffentlichungsdatum von GTA 6 spekuliert, sollte besser die Ohren Richtung Investoren-Call spitzen.

Hoffnung stirbt zuletzt

Offiziell ist nach wie vor ein Release im Jahr 2025 geplant – so zumindest laut dem ursprünglichen Trailer. Doch je länger Rockstar Games schweigt, desto lauter werden die Stimmen, die an eine Verzögerung glauben. Die Community ist müde vom Warten, spekuliert über Trailer-Nummer zwei, Screenshots oder zumindest ein Lebenszeichen. Optimistisch sind bisweilen lediglich die „Insider“, die so lange herum orakeln, bis zu glücklicherweise mal recht behalten – auch eine Strategie!

Ob Rockstar Games die Veröffentlichung tatsächlich noch 2025 schafft oder das größte Spiel der Dekade doch erst 2026 erscheint, hängt nun offenbar an einem „Entscheidungstag“ mitten im Sommer. Bis dahin heißt es: Geduld, Spekulation – und vielleicht ein paar beruhigende Yoga-Sessions.