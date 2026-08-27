GTA 6 Extended Gameplay-Showcase: Alle Zeiten für den heutigen Stream auf Netflix und YouTube

Der Hype erreicht heute seinen vorläufigen Höhepunkt: Rockstar Games zeigt exklusives Material zu „GTA 6“, startet die Premiere aber zuerst auf Netflix. Wer kein Abo hat, muss bis tief in die Nacht warten oder greift kurzfristig zum Test-Abo.

Die deutschen Startzeiten im Überblick

Rockstar Games fährt eine ungewohnte Strategie. Wer sofort live dabei sein will, benötigt heute Abend einen aktiven Netflix-Account. Wer lieber die kostenlose Variante auf YouTube nutzt, muss den Wecker stellen.

Netflix-Premiere: Donnerstag, 27. August 2026 um 21:00 Uhr CEST

Donnerstag, 27. August 2026 um YouTube-Release: Freitag, 28. August 2026 um 03:00 Uhr CEST

Ein exklusives Zeitfenster von sechs Stunden ist im Gaming-Bereich eine Ansage. Netflix sichert sich damit gewaltigen Traffic. Wer noch kein Konto besitzt, kann sich die Premiere über einen Probemonat oder ein flexibles Monatsabo sichern.

Leaks, Vorfreude und echte Erwartungen

Die Ankündigung kommt nicht ohne Vorgeschichte. Rockstar Games hat sich kurz vor dem Event offiziell zu den massiven Gameplay-Leaks geäußert, die in den letzten Tagen durch Netz geisterten. Der Entwickler versucht nun, die Kontrolle über das Narrativ zurückzugewinnen.

Das Format nennt sich „An Extended Look“. Wir erwarten echtes, ungeschnittenes Gameplay aus Vice City und keine rein gerenderten Cutscenes. Wie fühlen sich Gunplay und Fahrphysik an? Wie performt die Engine in vollen Straßen? Genau das muss dieses Video zeigen. Ein Trailer reicht jetzt nicht mehr. Nach Jahren des Wartens braucht die Community handfeste Mechaniken.

Der Deal mit Netflix nervt diejenigen, die kein Abo besitzen und Six-Hour-Spoilern ausweichen müssen. Wer die Nacht nicht durchmachen will, schaut am morgigen Freitag direkt nach dem Aufstehen auf YouTube rein. Wer den Hype aber direkt spüren will, schaltet um 21:00 Uhr ein.

Wecker stellen für 3 Uhr nachts oder direkt das Netflix-Abo anwerfen – wie schaut ihr euch den neuen Look an?