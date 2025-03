GTA 6 für 100 Dollar? Take-Two wird einen Rekordpreis für das Gaming-Highlight verlangen

Dass GTA 6 eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele aller Zeiten ist, steht außer Frage. Doch könnte es auch das teuerste Standard-Game werden? Wenn es nach Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities geht, dann ja. Er glaubt, dass Publisher Take-Two einen beispiellosen Preis von 100 US-Dollar oder mehr für das Spiel aufrufen könnte.

Warum sollte GTA 6 so teuer werden?

Laut Pachter könnte Take-Two den höheren Preis durch eine enge Integration von GTA Online rechtfertigen. „Wir glauben, dass das Unternehmen plant, das Spiel zu einem bisher unerhörten Preis zu verkaufen und die Spieler mit einer großen Menge an Spielwährung zu locken, die sie in GTA Online ausgeben können“, schreibt er in einer aktuellen Analyse.

Die Strategie erinnert an Activision, das über Call of Duty: Warzone und Mobile-Inhalte das Premium-Spiel monetarisierte. Laut Pachter sorgte diese Integration für einen Umsatzsprung von 40 % bei Call of Duty. Er sieht eine ähnliche Chance für Take-Two, wenn GTA 6 eng mit GTA Online verzahnt wird. Zudem sei die Diskussion um einen weiteren Preisanstieg bei Spielen alles andere als neu – nur wer traut sich zu erst, ohne sich mit einem solchen Vorstoß zu ruinieren?

Preiserhöhungen in der Branche?

Sollte GTA 6 wirklich für 100 Dollar verkauft werden, könnte dies eine Signalwirkung für die gesamte Industrie haben. Bereits heute testen einige Publisher höhere Preismodelle. Take-Two setzte mit NBA 2K21 den Trend zu 70-Dollar-Spielen in Gang, dem andere Hersteller schnell folgten. Nun könnte GTA 6 den nächsten Schritt markieren und die Messlatte weiter anheben.

GTA 5 war bereits ein finanzieller Meilenstein. Kein Entertainment-Produkt erreichte schneller eine Milliarde Dollar Umsatz als der Open-World-Hit von Rockstar. Bis heute wurden über 210 Millionen Exemplare verkauft. Ein Preis von 100 Dollar könnte bedeuten, dass Take-Two künftig weniger Exemplare verkaufen muss, um ähnliche oder sogar höhere Einnahmen zu erzielen. Kritische Stimmen halten allerdings gegen die Aussage von Pachter, der sich in den vergangenen Jahre stark aus der Branche zurückgezogen hat.

Was bedeutet das für die Spieler?

Sollte der Preis wirklich so hoch ausfallen, dürfte das kontroverse Diskussionen auslösen. Während einige Fans bereit sein dürften, für das mit Spannung erwartete Sequel tief in die Tasche zu greifen, könnten andere eine Grenze erreicht sehen. In jedem Fall wird Rockstar wohl versuchen, den Preis mit exklusiven Inhalten oder einer besonders umfangreichen Spielerfahrung zu rechtfertigen.

GTA 6 soll weiterhin im Herbst 2025 erscheinen. Ob es tatsächlich den 100-Dollar-Meilenstein knackt, bleibt abzuwarten.