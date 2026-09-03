GTA 6 Gameplay: Auto-Aim entfällt, neues Waffensystem vorgestellt

GTA 6 streicht das gewohnte Auto-Aiming standardmäßig und zwingt Spieler in eine dynamische Free-Aim-Mechanik. Wer im kommenden Rockstar-Epos feindliche Einheiten anvisiert, muss die Waffe selbst ausrichten.

Das berichtet der Youtuber TGG, der bei Rockstar North zu einer Preview zugegen war und mit Rockstar Games’ Rob Nelson sprechen konnte. Das gewohnte Anvisieren per Knopfdruck fällt demnach als Standardeinstellung weg. Das System tendiert nun werkseitig zu einem freien Zielen mit feingliedrigen Anpassungsmöglichkeiten in den Einstellungen.

Präzision schlägt Dauerfeuer

Ergänzt wird dieses System durch die sogenannte Focus-Mechanik. Sie verlangsamt das Geschehen im Gefecht, unterscheidet sich jedoch funktional vom Dead Eye aus „Red Dead Redemption“. Schüsse werden nicht automatisch verteilt.

Die Trefferzonen teilen sich visuell auf: Rot markiert tödliche Bereiche, während Gelb zum gezielten Kampfunfähigmachen dient. Das dynamische Trefferfeedback spiegelt sich in den Hitmarkern wider – Weiß für normale Treffer, Gelb für Ausschalten und Rot für den Kill. Sogar der Bildschirmrand signalisiert im Nahkampf den Zustand des Gegners.

Physische Grenzen beim Waffenarsenal

Der unbegrenzte Hosentaschenfuhrpark gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Protagonisten tragen maximal zwei verdeckte Pistolen bei sich. Wer zwei Langwaffen mitnehmen will, trägt eine auf dem Rücken und muss die zweite dauerhaft in der Hand halten.

Ein Ablegen der zweiten Langwaffe ist in diesem Fall nicht möglich. Das offene Tragen von Waffen löst stufenweise Reaktionen bei der Zivilbevölkerung und den Gesetzeshütern aus. Passt die Ausrüstung nicht zur Situation, eskaliert die Umgebung. Das vollständige Inventar ist nur im eigenen Fahrzeug gelagert und temporäre Fahrzeuge bieten diese permanente Anbindung nicht. Das unterstreicht erneut den hohen Realismusanspruch, den Rockstar Games mit „GTA 6“ verfolgt.

Rückstoß, Sprintsteuerung und Gehgeschwindigkeiten

Die Waffenphysik fordert zudem Kontrolle. Gewehre besitzen einen spürbaren Rückstoß, der Dauerfeuer unpräzise macht und gezielte Einzelschüsse erzwingt. Abgestimmte Mechaniken erlauben außerdem das direkte Übergeben von Waffen zwischen den Charakteren. Die Feuerrate bei Pistolen ist ungedeckelt und hängt von der Klickgeschwindigkeit ab. Das Bewegungssystem bricht mit alten Standards.

Das Dauerfeuern der X-Taste zum Sprinten entfällt komplett. Die Laufbewegung liegt laut TGG nun auf der L3-Taste, was paralleles Zielen beim Rennen über den rechten Analogstick ermöglicht. Die Grundgeschwindigkeiten fürs Gehen und Joggen lassen sich im Menü festlegen. Deckung bleibt auf R1, während der Duckmodus die Beweglichkeit im Schulterwechsel aufrechterhält. Beim Sprung ins Wasser steuern Eingaben die Rotationsrichtung und die Art des Sprungs.

Rockstar Games tauscht offenbar die Zugänglichkeit früherer Serienableger gegen ein mechanisch anspruchsvolleres, physisch gebundenes Kampfsystem. Die stärkere Orientierung an der eigenen Spielphysik begrenzt die Mobilität des Spielers und erfordert logistische Planung vor jedem Gefecht.