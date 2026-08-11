GTA 6: Gameplay-Leak beschreibt Fokus auf KI-Reaktion, UGC und PS5 Pro

Neue Berichte aus Branchenkreisen versprechen tiefgreifende Gameplay-Änderungen in „GTA 6“ durch patentierte KI-Systeme und eine neuartige Controller-Einbindung. Die aktuellen Details basieren auf Insider-Aussagen und bleiben von Rockstar Games unbestätigt.

Rockstar Games nutzt in den „GTA 6“ demnach patentierte Technologien der Muttergesellschaft Take-Two, um Fahrzeuginteraktionen, KI-Reaktionen und Dual-Protagonisten-Mechaniken grundlegend zu überarbeiten. Insbesondere auf der PS5 Pro wird das Spiel dadurch zum Vorzeigetitel.

KI-Patente und erweiterte Fahrzeugmechaniken

Aussagen des Branchen-Insiders HipHopGamer aus dem Brands In Play-Podcast zufolge unterscheidet sich das Gameplay spürbar von vorherigen Serienteilen. Der Fokus liegt auf komplexen Systemen beim Stehlen, Betreten und Nutzen von Fahrzeugen sowie dynamischen Kämpfen aus dem Innenraum heraus.

Grundlage hierfür seien bei Take-Two eingetragene Patente. Diese betreffen vor allem die Wegfindung und das Verhalten von NPCs. Die Spielwelt soll durch reaktive KI-Systeme Situationen schaffen, die dem Spieler dynamisch neue Steuerungsoptionen eröffnen.

Duo-Gameplay und E-Sport-Präzision

Die Hauptfiguren Jason und Lucia agieren laut den Berichten aktiv im Gameplay zusammen, anstatt nur als bloße Wechsel-Option zu dienen. Kooperative Aktionen im laufenden Spiel bilden die Basis für Einsätze. Zudem soll die Eingabeverzögerung drastisch reduziert worden sein. Die Steuerung soll präzise genug ausfallen, um selbst Spielern aus dem kompetitiven Shooter-Bereich entgegenzukommen.

Auf der PS5 und PS5 Pro nutzt der Titel die Haptik-Funktionen des DualSense-Controllers demnach auf einem Niveau, das mit Astro Bot verglichen wird. Neben dem reinen Spielbetrieb dient die RAGE-Engine von „GTA 6“ als Plattform für die Film- und TV-Industrie.

Geplante User-Generated-Content-Tools (UGC) sollen es Marken erlauben, ganze Storylines und Events direkt in die Welt zu integrieren – ähnlich den Mechaniken in Unreal Engine oder Fortnite, jedoch auf höherem technischen Level.

Unbestätigte Leaks und Insider-Talks bieten spannende Anhaltspunkte, ersetzen aber keine handfesten Details. Die genannten Patente von Take-Two existieren zwar real, deren tatsächliche Auswirkung auf das finale Gaemplay oder finale technische Aspekte zeigt sich jedoch erst im Praxistest. Spieler sollten die Aussagen bis zum offiziellen Extended Look von Rockstar Games mit kühlem Kopf bewerten, der am, 27. August folgt.