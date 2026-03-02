GTA 6: Gameplay-Leak zeigt das technische Skelett von Vice City

Der Hunger auf GTA 6 ist grenzenlos. Während Rockstar Games jede offizielle Sekunde Material hütet wie ein Staatsgeheimnis, klafft der nächste Leak in der PR-Mauer. Ein Instagram-Account namens „Vice City Alligator“ hat Videomaterial veröffentlicht, das angeblich einen frühen Blick auf die Spielwelt gewährt. Die Aufregung ist groß. Warum? Weil es verdammt echt aussieht.

Das geleakte Material zeigt keinen Action-Feuerwerker. Zu sehen ist eine Brücke, über die der Verkehr rollt. Laut dem Leaker stammt die Aufnahme von einem Smartphone, das einen Desktop-Monitor abfilmte. Es soll sich allerdings um einen vier Jahre alten Development-Build handeln, der somit nicht unbedingt repräsentativ für das fertige Spiel ist.

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Rockstar Games habe das Material zur Verfügung gestellt. Solche frühen Versionen dienen dazu, die Pfadfindung der KI und das Streaming der Assets zu testen. Wer hier Next-Gen-Glanz sucht, findet stattdessen die rohe Skelettstruktur von Vice City.

Warum der „Schnuppertest“ diesmal positiv ausfällt

In der Welt der Fakes gibt es klare Warnsignale. Zu perfekte Lichteffekte oder unnatürliche Kamerafahrten entlarven Blender sofort. Dieser Leak ist anders. Er ist banal, und die Art und Weise, wie die Distanzdarstellung arbeitet und wie sich die Fahrzeuge im Verkehrsfluss verhalten, entspricht exakt den technischen Standards, die man von der RAGE-Engine in dieser Entwicklungsphase erwartet.

Sollte es eine Fälschung sein, dann eine mit erschreckend viel Fachwissen über Software-Architektur. Rockstar Games und Take-Two schweigen bisher, was nicht ungewöhnlich ist. Normalerweise schwingen sie die Copyright-Keule schneller, als man „Wasted“ sagen kann.

Die Ruhe vor dem Pre-Order-Sturm

Der Zeitpunkt dieses Leaks könnte nicht brisanter sein. Erst am Wochenende deuteten Einträge im PlayStation Network darauf hin, dass die Vorbestellungen für GTA 6 in den Startlöchern stehen. Das bedeutet: Ein Preis und ein konkretes Release-Datum sind zum Greifen nah. Die Community spekuliert bereits auf einen dritten Trailer. Dieser dürfte die filmische Brillanz liefern, die der aktuelle Leak vermissen lässt. Bis dahin bleibt das abgefilmte Monitor-Material der einzige Strohhalm für Technik-Analysten. Haken dran.

Dieser Leak liefert keine Story-Details, aber er bestätigt die schiere Größe der Spielwelt. Wenn das Material echt ist – und vieles spricht dafür –, sehen wir hier das Fundament, auf dem Rockstar Games das wichtigste Spiel des Jahrzehnts aufbaut. Es ist ein Blick in die Werkstatt, nicht ins Schaufenster. Für Spieler bedeutet das: Die Technik steht. Jetzt muss nur noch das Polishing stimmen.