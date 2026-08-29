GTA 6 Gameplay-Reveal: Community brennt nach Netflix-Stream

Rockstar und Netflix haben nach Monaten der Spekulationen endlich die Hüllen bei „GTA 6“ fallen gelassen. Der 26-minütige Einblick zeigt massive Grafiksprünge, knallhartes Targeting und die Dynamik von Lucia und Jason direkt auf der PS5.

Erste Umfragen nach dem Gameplay-Debüt bringen das Stimmungsbild auf den Punkt. Über 50 Prozent der User zeigten sich absolut überzeugt. Die Skepsis aus den alten Leaks verflüchtigt sich mit einem Schlag und das gezeigte Material wischt die befürchteten Zweifel vom Tisch. Rockstar Games liefert ab.

User feiern die Details und den Realismus

In unserer PlayFront-Community kochen die Reaktionen ebenfalls gewaltig hoch. Die Details in der Open World lösen eine hitzige Debatte aus. Ein User fordert zwar echte Auto-Lizenzen und ärgert sich über die unklare Map: „Finde zu wenig gezeigt, wie groß die Karte ist oder was für Waffen man kaufen kann und dass die immer noch nicht geschafft haben, richtige Automarken …“.

Andere halten dagegen und erkennen die gewaltige Detailverliebtheit der Entwickler: „Mir ist aber aufgefallen das die bei dem Auto, was ein Mercedes sein soll, den Innenraum komplett neu gemacht haben […] Und man kann gut erkennen das die einen BMW E30 fahren.“ Die Anlehnungen an die Realität sitzen perfekt. Das reicht vollkommen.

Auch bei der Waffenphysik und dem Gameplay feiert die Community den Vorstoß. MZoomer Gamer bringt es auf den Punkt: „Einfach nur genial, das Schießen von RDR 2 mitgenommen, ich feiere es.“ Die Mechanik wirkt griffig und die Bewegungen sitzen.

4K bei 30 FPS für die Immersion

Die Grafik lässt auf der Standard-Hardware bereits die Muskeln spielen. Dom De Dom blickt voller Vorfreude auf die stärkere Hardware-Variante: „Sieht mega aus. Ja, war die normale PS5. Ich hoffe, auf der Pro gibt’s noch einen kleinen Boost.“

Die Technik läuft butterweich. Skeptiker mahnen zwar noch zur Vorsicht: „Also war ja viel gescriptet, das lief wie Butter. Aber die paar echten gameplay scenen….. Puh…. ne, danke.“ Doch die gewaltige Mehrheit lechzt nach dem Release.

Der Pre-Load startet am 12. November 2026, der finale Release folgt am 19. November. Die Dynamik der Protagonisten, die begehbaren Innenräume und die detaillierte Welt versprechen das bisher größte Gaming-Ereignis der Generation.

Der Reveal räumte fast alle Zweifel ab und setzte neue Maßstäbe für Open-World-Spiele. Wer hier noch bremst, verpasst das größte Spektakel des Jahres.

Welches Feature aus den 26 Minuten Gameplay hat euch komplett abgeholt – die RDR2-Waffenmechanik oder die extrem detaillierten Innenräume?