GTA 6 Gameplay: Rockstar setzt auf ultrarealistische Body-Simulation und eine reaktivere Welt

Nahrung verändert das Körpergewicht, Waffen in der Hand provozieren Passanten und KI-Figuren nutzen eigene Social-Media-Feeds. Rockstar Games offenbart in einem aktuellen Interview den technischen Unterbau von „GTA 6“ und lässt damit die Vorfreude auf den Extended-Look steigen.

Körperwerte und dynamische NPC-Reaktionen

„GTA 6″nutzt laut Dazed die Kernmechaniken von „Red Dead Redemption 2“ als Fundament und baut diese für die Infrastruktur von Leonida aus. Das Verhalten der Hauptfiguren hinterlässt direkte Spuren am virtuellen Körper. Nahrung beeinflusst das Gewicht von Jason Duval und Lucia Caminos, während physisches Training die Muskulatur verändert. Tagelange Fluchten oder fehlender Schlaf spiegeln sich physisch in den Gesichtszügen wider.

Die Spielwelt agiert auf Handlungen. Wer eine sichtbare Schusswaffe durch Vice City trägt, löst sofort Panik oder Polizeieinsätze aus. Rockstar North hat das bisherige Portfolio nach eigener Aussage kritisch analysiert.

„Wir blicken mit kritischem Blick auf unsere bisherigen Spiele zurück und überlegen, in welchen Bereichen wir uns weiterentwickeln wollen – ausgehend von dem, was wir nicht so gut umgesetzt haben, wie wir es uns gewünscht hätten“, sagt Rob Nelson, Head of Development bei Rockstar North.

Ziel ist keine reine Vergrößerung der Fläche. Die gegenseitige Verflechtung einzelner Systeme steht im Vordergrund.

Duo-Mechanik und kontrollierte Charakterführung

Jason und Lucia agieren auf Wunsch getrennt voneinander. Während einer Fahrsequenz steuert der Spieler das Fahrzeug, schaltet nahtlos zur Beifahrerseite um und nutzt das Smartphone oder schießt auf Verfolger. Social-Media-Feeds sind direkt in die Benutzeroberfläche integriert.

Die Erzählung orientiert sich an einer klassischen Bonnie-and-Clyde-Struktur. Spielerentscheidungen beeinflussen die Dynamik zwischen den Protagonisten. Völlige Narrenfreiheit bei der Charakterzeichnung gibt es nicht.

„Was wir an diesem Medium so lieben, ist, dass diese Figuren keine leeren Avatare sind, mit denen man machen kann, was man will. Ihre Geschichte wird zu einer Reise, die man gemeinsam mit ihnen erlebt“, betont Rob Nelson.

Echte Miami-Recherche statt reiner Parodie

Die Entwicklungsabteilung hat sich seit „Red Dead Redemption 2“ mehr als verdoppelt. Ein dediziertes Team in Los Angeles verfeinert ausschließlich die Bewegungsmuster der Fußgänger. Jamie-Lee Lloyd, Senior Art Director für Charaktere, verweist auf direkte Recherchen vor Ort.

„Wir halten uns dort auf, verschaffen uns einen Eindruck von dem Ort, hören uns die Geschichten an und gleichen das mit Büchern und Zeitungsartikeln ab“, erklärt Lloyd.

Das Studio sprach mit ehemaligen Kriminellen, Polizisten und Clubbetreibern. Mehr als 50 Street-Art-Künstler entwarfen Wandbilder für die Kulisse. Klischees wie der bekannte „Florida Man“ dienen nicht mehr als alleinige Vorlage. Kleidung, Ingame-Marken und soziale Netzwerke bilden eine geschlossene Ökonomie.

Über die NPC-Vielfalt sagt Lloyd: „Es ist die Kombination aus dem Aussehen, den Bewegungen, der Interaktion und dem Ausdruck einer Figur.“

Rockstar Games liefert exakt das, was nach 13 Jahren Entwicklung auf dem Papier stehen muss: Simulation statt reiner Arcade-Sandbox. Ob spürbare Muskelmasse und reagierende Passanten den Spielfluss bereichern oder in nervigen Verwaltungsaufwand umschlagen, entscheidet das Balancing am Release-Tag. Die Ankündigungen klingen solide.

Weitere Gameplay-Details werden am morgigen Donnerstag zum Preview-Embargo erwartet.