GTA 6: Geheimes Preview-Event als strenges hands-off? – Details sollen am 27. August folgen

Rockstar Games hat im Juli 2026 offenbar eine nichtöffentliche Preview-Veranstaltung zu „GTA 6“ für ausgewählte Medien abgehalten, bei der keinerlei Anspielmöglichkeiten geboten wurden. Die offiziellen Ersteindrücke der Presse sollen am 27. August zeitgleich mit einer Netflix-Premiere zum Spiel erscheinen.

Berichten zufolge erhielten die eingeladenen Medienvertreter keinerlei direkten Zugriff auf den Controller. Das Gameplay wurde ausschließlich präsentiert. Ziel der Vorführung war es offensichtlich, Vorab-Material unter kontrollierten Bedingungen zu zeigen und Bedenken bezüglich unfertiger Spielmechaniken auszuräumen. Ein Fokus auf den Online-Modus fehlte demnach sogar komplett. Rockstar Games konzentriert das Marketing vorerst strikt auf die Singleplayer-Kampagne rund um das Setting in Leonida.

Exklusiver Kreis statt breiter Berichterstattung

Branchenbeobachter richten den Blick auf Medien, die sich in den vergangenen Tagen strikt jeglicher Berichterstattung über inoffizielle GTA 6-Leaks verweigerten. Auffällig ist allerdings, dass mehrere Medien, die in den vergangenen Tagen nicht über die jüngsten Leaks berichteten, nun über entsprechende Einblicke verfügen.

Rockstar Games schützt damit die eigenen Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs). Eine solche Auswahl würde zugleich den Effekt haben, dass Rockstar die Kontrolle über die Kommunikation und das Risiko weiterer Leaks reduziert. Naheliegend wäre daher ein strategischer Hintergrund: Rockstar könnte damit das Risiko unkontrollierter Informationen vor dem Release minimieren.

Der logische Bruch einer Hands-Off-Preview

Ein reines Hands-Off-Event im aktuellen Entwicklungsstadium ist aus fachlicher Sicht schlicht witzlos. Journalisten können das tatsächliche Spielgefühl schlichtweg nicht bewerten, wenn sie den Controller nicht selbst in der Hand halten. Der entscheidende Mehrwert einer Presse-Preview gegenüber Trailer-Material ist die eigene Anspielmöglichkeit. Fehlt diese, verkommt die Veranstaltung zur reinen PR‑Beschallung – ein Umstand, den man etwa auf der Gamescom auch immer wieder bemängelt: zusehen ja, selbst spielen nein.

Dass zeitgleich am 27. August ohnehin umfassendes Material über ein Netflix-Special an die Öffentlichkeit gelangt, setzt dem Ganzen die Krone auf. Spielern wird am selben Tag vermutlich derselbe visuelle Eindruck geboten wie der Fachpresse. Rockstar Games verkauft kontrollierte Videowiedergabe als exklusiven Journalismus.

Rockstar Games überlässt im Vorfeld des Releases am 19. November 2026 nichts dem Zufall. Die Hands-off-Preview ermöglicht Rockstar zumindest, Bildmaterial und gezeigte Spielszenen vollständig zu kontrollieren. Sollte die Auswahl der eingeladenen Medien tatsächlich nach deren Umgang mit Leaks erfolgt sein, würde das zusätzlich die Kommunikationshoheit des Publishers stärken.

Am 27. August gibt es zwar echte, offizielle Gameplay-Details, aber erst unabhängige Tests zum Launch werden zeigen, wie sich der Titel tatsächlich steuert.