GTA 6: Hacker spekuliert über möglichen Leak des Source Codes

Der Hacker hinter den großen Leaks von 2022 deutet an, dass der Quellcode von GTA 6 bereits im Umlauf sein könnte. Beweise für diese Behauptung fehlen bisher, doch die Personalie Arion Kurtaj sorgt erneut für Unruhe.

Arion Kurtaj ist der Hauptverantwortliche für die massiven GTA 6-Leaks vor zwei Jahren, und offenbar wieder online aktiv. Trotz seiner Verurteilung zu einer unbefristeten Einweisung und strenger Auflagen – darunter ein VPN-Verbot und eine 18-monatige Rehabilitationsmaßnahme – kursieren neue Informationen. Berichten zufolge gelang es Kurtaj, ein Smartphone in eine britische Einrichtung zu schmuggeln, um über Plattformen wie Snapchat zu kommunizieren.

Unklarheit über den Status des Quellcodes

In einem über X verbreiteten Chat-Protokoll tauscht sich Kurtaj mit einer weiteren Person namens Omar über den Verbleib von Rockstar-Daten aus. Auf die Feststellung, dass der Quellcode von GTA 5 bereits geleakt sei, jener von GTA 6 jedoch noch nicht, reagierte Kurtaj überrascht. Er gab an, es sei „interessant“, dass dieser noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt sei, und deutete an, dass die Daten „definitiv irgendwo“ vorhanden sein müssten.

Now it’s slowly spreading: Arion Kurtaj (the infamous 2022 Grand Theft Auto VI leaker) has allegedly smuggled a phone into a UK prison.



While I won’t share screenshots of the WhatsApp chats (I’m sure they’ll appear soon), Arion appeared surprised that the source code for Grand… — ben (@videotechuk_) March 8, 2026

Bisher handelt es sich bei diesen Aussagen lediglich um Spekulationen seitens des Hackers. Im Gegensatz zu den Ereignissen von 2022 wurden aktuell keine technischen Daten, Codeschnipsel oder Build-Versionen veröffentlicht, die die Existenz eines neuen Leaks untermauern würden. Die Sicherheitsvorkehrungen bei Rockstar Games dürften seit dem Vorfall massiv verschärft worden sein, was eine unbemerkte Verbreitung des Codes erschwert.

Technische Improvisation: Der „Fire-Stick“-Hack

Die methodische Vorgehensweise Kurtajs unterstreicht seine technische Hartnäckigkeit. Ohne Zugriff auf einen PC infiltrierte er Rockstars interne Systeme aus einem Hotelzimmer heraus, indem er einen Amazon Fire TV Stick, ein Smartphone sowie Tastatur und Maus zu einem provisorischen Terminal umfunktionierte.

Anstatt komplexe Software-Exploits zu nutzen, verschaffte er sich Zugang zum internen Slack-Kanal des Entwicklers. Von dort aus agierte er direkt gegen das Unternehmen und drohte der IT-Abteilung im laufenden Chat mit der Veröffentlichung des gestohlenen Quellcodes, sollte Rockstar nicht auf seine Forderungen eingehen.

Aktuell gibt es jedoch keine Bestätigung für einen Diebstahl oder die Verbreitung des GTA 6-Quellcodes. Die Aussagen von Arion Kurtaj besitzen ohne begleitende Daten keinen faktischen Nutzwert für die Modding-Szene oder die Sicherheitsbewertung des Spiels.

Aktuellen Plänen zufolge erscheint GTA 6 am 19. November 2026 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Laut Rockstar Games startet die offizielle Marketingkampagne im Sommer mit dem dritten Trailer, Vorbestellmöglichkeiten und weiteren Details zum Launch.