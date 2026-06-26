GTA 6: Händler warnen vor Konsolen-Engpässen im Weihnachtsgeschäft

GTA 6 Launch im November sorgt laut Handel für Engpässe bei PS5 & Xbox. Nach der Xbox-Preiserhöhung drohen drastische Engpässe im Weihnachtsgeschäft.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Der europäische Einzelhandel prognostiziert für das anstehende Weihnachtsgeschäft flächendeckende Engpässe der PS5 und Xbox Series X|S, da die Hardware-Zuteilungen der Hersteller nicht annähernd ausreichen werden, um den Nachfrageschub durch den Release von „GTA 6“ am 19. November abzufangen.

Die globalen Lieferketten für Speicherbausteine stecken in einer tiefen Krise. Ein leitender Einkäufer aus dem europäischen Handel bestätigte intern, dass die zugesagten Liefermengen der Konsolenhersteller weit hinter den Vorbestellungen zurückbleiben.

Hardware-Preise steigen wegen KI-Boom drastisch

Grund dafür ist die anhaltende Verknappung von DRAM- und Flash-Komponenten. Generative KI-Konzerne kaufen die weltweiten Fertigungskapazitäten der Halbleiterwerke über exklusive Großverträge nahezu komplett auf. Die Konsequenzen schlagen direkt auf die Endkundenpreise durch.

Microsoft hat gestern reagiert und eine weltweite Preiserhöhung der Xbox-Konsolen zum 1. August angekündigt. Die Kosten für Speicherchips haben sich laut Hersteller um das 2,5-Fache erhöht. Eine weitere Verdopplung wird bis Herbst 2027 prognostiziert.

Die Xbox Series S mit 512 GB steigt um 100 Dollar auf 499,99 Dollar. Die 1-TB-Modelle der Series S und Series X verteuern sich sogar um 150 Dollar. Das bedeutet einen neuen Basispreis von 749,99 Dollar für die Xbox Series X. Das 2-TB-Modell wird komplett gestrichen. Konsolen werden traditionell ohne Gewinn oder unter Produktionskosten verkauft. Diese gestiegenen Einkaufspreise kann Microsoft nicht mehr abfedern.

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PS5 könnte vor Weihnachten teurer werden

Damit droht die PlayStation 5 potenziell nachzuziehen. Sony-CEO Hiroki Totoki behauptete zwar im Mai, das Produktionsvolumen für das Kalenderjahr sei gesichert, angesichts der veränderten Marktlage ist dieses Versprechen hinfällig. Sony wird den Preis der PS5 mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls anheben.

Der Markt signalisiert eine klare Richtung: Hardware wird teurer und seltener. Wer den Launch von „GTA 6“ im November auf einer neuen Konsole erleben will, darf nicht auf Rabatte im Weihnachtsgeschäft spekulieren. Die Kombination aus der gestrigen Xbox-Preiserhöhung, dem drohenden Nachziehen von Sony und den drastischen Lieferengpässen im Handel macht das Abwarten zum finanziellen Risiko.

Wer eine PS5 Pro oder eine Xbox Series X im November im Laden sucht, wird vor leeren Regalen stehen oder deutlich mehr Geld auf den Tisch legen müssen. Kauft die Hardware jetzt als leer auszugehen.

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Onkel Balu
27. Juni 2026 07:57

Demnächst dann ps+30 Euro monatlich 😂

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Skelneight Sa
26. Juni 2026 23:30

Schön das ich alle 3 Modelle habe 3 Konsolen sollten ausreichen 👌😂 Fat Slim und Pro

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ᚲᚺᚱᛁᛊᛏᛟᛈᚺᛖᚱ ᛚᚢᛏᛉ
27. Juni 2026 10:11
Reply to  Skelneight Sa

Skelneight Sa sieht bei mir fast genauso aus nur das ich 2 classic habe,eine slim 30 Jahres Edition und die pro 😂

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Tom Sen
26. Juni 2026 20:22

Mir egal ich habe meine ps5 pro

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BlackAnd Pearl
26. Juni 2026 21:03

Dann bringt langsam Playstation 6 raus.

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JP Blkhart
26. Juni 2026 18:23

Ps5 reicht hab meine seit 1 Jahr und 2 ps5 Pro’s geschenkt bekommen hab genug konsolen daheim

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Lindner Lindner
26. Juni 2026 18:51

Totale Ausrede.

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Sebastian Saushus
26. Juni 2026 14:04

2023 meine Series X für 399 bei Amazon gekauft.
In einer normalen Welt wäre das jetzt der Standardpreis für Series X und PS5

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Jan Steinmann
26. Juni 2026 17:18

Hab mir letzten Monat erst eine neue gekauft mit 3 jahre Garantie also erhöht ruhig die Preise mir egal

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Tom Sen
26. Juni 2026 20:24
Reply to  Jan Steinmann

Jan Steinmann slim? Warum nicht gleich die pro ? Dürfte bei gta 6 viel ausmachen

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Jan Steinmann
26. Juni 2026 20:30
Reply to  Tom Sen

Tom Sen Weil ich kein GTA Spiele und ich Sony nicht noch mehr geld in den Rachen werfen will als nötig,GTA jzckt mich null

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Tom Sen
26. Juni 2026 20:38
Reply to  Tom Sen

Jan Steinmann ok, aber auch bei anderen Spielen lohnt die sich wirklich. Zb crimson desert, oder das volverine Spiel was im September kommt oder oder oder

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Jan Steinmann
26. Juni 2026 20:52
Reply to  Tom Sen

Tom Sen Nein absolut nicht das wäre geld Verschwendung da ich nur ein 4k tv mit 60 fps habe also wozu eine Pro?
Mir reicht die Slim und finde sie viel hübscher als die pro

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Jan Steinmann
26. Juni 2026 20:52
Reply to  Tom Sen

Für Battlefield 6 und so reicht mir das vollkommen aus

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Tom Sen
26. Juni 2026 21:27
Reply to  Tom Sen

Jan Steinmann die sehen doch fast gleich aus. Bis auf die Mitte mit dem schwarz. Aber ok bei so nem TV lohnt sie wirklich nicht

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Jan Steinmann
26. Juni 2026 21:37
Reply to  Tom Sen

Tom Sen Finde die pro iwie mit der schwarzen Plastikabdeckung nicht hübsch die slim hat ja da ein richtiger schlitz ist halt Geschmackssache jeder wie er möchte

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Tom Sen
26. Juni 2026 21:43
Reply to  Tom Sen

Jan Steinmann genau wenn du zufrieden bist ist es die Hauptsache. Wollte auch kein Stress anfangen sondern lediglich mal nachfragen 🙂

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Jan Steinmann
26. Juni 2026 23:41
Reply to  Tom Sen

Tom Sen ne alles gut stress haben wir doch net,wir führen ein normales Gespräch was heutzutage auch nicht mehr so oft möglich ist 🤣👍

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Tom Sen
27. Juni 2026 12:39
Reply to  Tom Sen

Jan Steinmann das stimmt das ist selten geworden

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Klaus Dieter Markwald
26. Juni 2026 13:42

Zum Glück haben wir uns die PS5 vor Weihnachten endlich gekauft. Mit 3 Jahres Garantieverlängerung für Konsole und Controller.

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