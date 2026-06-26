GTA 6: Händler warnen vor Konsolen-Engpässen im Weihnachtsgeschäft

Der europäische Einzelhandel prognostiziert für das anstehende Weihnachtsgeschäft flächendeckende Engpässe der PS5 und Xbox Series X|S, da die Hardware-Zuteilungen der Hersteller nicht annähernd ausreichen werden, um den Nachfrageschub durch den Release von „GTA 6“ am 19. November abzufangen.

Die globalen Lieferketten für Speicherbausteine stecken in einer tiefen Krise. Ein leitender Einkäufer aus dem europäischen Handel bestätigte intern, dass die zugesagten Liefermengen der Konsolenhersteller weit hinter den Vorbestellungen zurückbleiben.

Hardware-Preise steigen wegen KI-Boom drastisch

Grund dafür ist die anhaltende Verknappung von DRAM- und Flash-Komponenten. Generative KI-Konzerne kaufen die weltweiten Fertigungskapazitäten der Halbleiterwerke über exklusive Großverträge nahezu komplett auf. Die Konsequenzen schlagen direkt auf die Endkundenpreise durch.

Microsoft hat gestern reagiert und eine weltweite Preiserhöhung der Xbox-Konsolen zum 1. August angekündigt. Die Kosten für Speicherchips haben sich laut Hersteller um das 2,5-Fache erhöht. Eine weitere Verdopplung wird bis Herbst 2027 prognostiziert.

Die Xbox Series S mit 512 GB steigt um 100 Dollar auf 499,99 Dollar. Die 1-TB-Modelle der Series S und Series X verteuern sich sogar um 150 Dollar. Das bedeutet einen neuen Basispreis von 749,99 Dollar für die Xbox Series X. Das 2-TB-Modell wird komplett gestrichen. Konsolen werden traditionell ohne Gewinn oder unter Produktionskosten verkauft. Diese gestiegenen Einkaufspreise kann Microsoft nicht mehr abfedern.

PS5 könnte vor Weihnachten teurer werden

Damit droht die PlayStation 5 potenziell nachzuziehen. Sony-CEO Hiroki Totoki behauptete zwar im Mai, das Produktionsvolumen für das Kalenderjahr sei gesichert, angesichts der veränderten Marktlage ist dieses Versprechen hinfällig. Sony wird den Preis der PS5 mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls anheben.

Der Markt signalisiert eine klare Richtung: Hardware wird teurer und seltener. Wer den Launch von „GTA 6“ im November auf einer neuen Konsole erleben will, darf nicht auf Rabatte im Weihnachtsgeschäft spekulieren. Die Kombination aus der gestrigen Xbox-Preiserhöhung, dem drohenden Nachziehen von Sony und den drastischen Lieferengpässen im Handel macht das Abwarten zum finanziellen Risiko.

Wer eine PS5 Pro oder eine Xbox Series X im November im Laden sucht, wird vor leeren Regalen stehen oder deutlich mehr Geld auf den Tisch legen müssen. Kauft die Hardware jetzt als leer auszugehen.