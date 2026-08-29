GTA 6 hat ein Problem: Devolver bringt am selben Tag Volvy’s Adventure: Reslimed

Devolver Digital veröffentlicht „Volvy’s Adventure: Reslimed“ am 19. November 2026 punktgenau am selben Tag wie Grand Theft Auto 6. Was nach dem dreistesten PR-Troll des Jahres klingt, entpuppt sich hinter den Kulissen als irrwitziger Geniestreich mit echter GameBoy-Geschichte.

Der Fünf-Euro-Frontalangriff auf den Rockstar-Monolithen

Hinter dem Titel steckt das Entwicklerstudio doinksoft, bekannt für „Gato Roboto“. Devolver verkauft die Neuerscheinung ganz offiziell als Remaster eines angeblichen Kultklassikers. Ein cleverer Schein, denn das angebliche Original existierte schlicht nie. Volvy ist seit Jahren nur das erfundene Maskottchen des Publishers.

Bisher reichte es für die Figur lediglich für Gastauftritte in Titeln wie „Cult of the Lamb“. Jetzt bekommt die Parodie ein eigenes Spiel.

Das Projekt entstand vollkommen unabhängig von „GTA 6“. Doinksoft-Designer Britt Brady baute die erste spielbare Version eigenhändig auf einer GameBoy-Color-Cartridge und packte das Modul zusammen mit einem Analogue Pocket in ein Paket und schickte es direkt an die Publisher-Zentrale.

Gezieltes Counter-Programming statt Zweckoptimismus

Bei Devolver brannte sofort die Hütte. Aus dem Mini-Projekt für Nintendos Handheld-Opa wuchs schnell ein vollwertiger Release für PC und Konsolen. Die Entwicklung lief schon monatelang, als Rockstar Games noch keinen einzigen offiziellen Termin genannt hatte.

Die Entscheidung für den 19. November fiel spät. In den Büros von Devolver kursierte die Idee einer zeitgleichen Veröffentlichung mit „GTA 6“ schon lange als laufender Gag. Als der Zeitplan von Volvy’s Adventure passte, zog das Marketing den Hebel um. Niemand bei Devolver erwartet, Rockstar auf deren eigenem Feld zu schlagen. Sie wissen um die erdrückende Dominanz. Sie schielen knallhart auf die Zocker, die am Release-Tag keinen Bock auf ein gigantisches 80-Euro-Schwergewicht haben.

Volvy's Adventure: Reslimed launches November 19!



A spectacular remaster of the original remake of the unreleased action-platformer starring the most famous video game mascot of all time.



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Parodie trifft Handwerk

Doinksoft hat mit „Gunbrella“ bewiesen, dass sie rasante Pixel-Action beherrschen. Die Kombination aus handwerklicher Substanz und Devolvers gewohntem Größenwahn macht das Projekt zu einem echten Highlight im Marketing-Zirkus.

Das physische Modul auf dem Analogue Pocket zeigt den echten Enthusiasten-Ursprung hinter der lässigen Fassade. Gegen den medialen Tsunami von „GTA 6“ geht der kleine Platformer am 19. November gnadenlos unter. Witzig ist es trotzdem – und irgendwie auch charmant. Alleine deshalb sollte man das Spiel kaufen, auch wenn man es gar nicht spielt.

Kauft ihr euch den Retro-Happen von doinksoft für fünf Euro als Kontrastprogramm direkt zum Start, oder blockiert Rockstar euren Bildschirm für die nächsten Monate komplett?