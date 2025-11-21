GTA 6: Helldivers-CEO spricht von einer „Hinrichtung“ für die Branche

Grand Theft Auto 6 wird mit voller Wucht einschlagen. Das ist keine Prognose, sondern eine Gewissheit. Seit über zehn Jahren wartet die Branche auf den Nachfolger zu GTA 5, einem Spiel, das sich über 220 Millionen Mal verkauft hat und dessen Online-Modus bis heute ganze Geschäftsmodelle beeinflusst.

Entsprechend groß ist die Erwartung an GTA 6, und entsprechend groß die Nervosität. Denn je klarer wird, welches Marktvolumen da auf die Branche zukommt, desto deutlicher zeichnet sich ein anderes Bild ab. GTA 6 könnte für viele Studios nicht nur ein unüberwindbarer Konkurrent sein, sondern ein echter Existenztest.

Warum der CEO von einer „Hinrichtung“ spricht

Schon jetzt sprechen Branchenvertreter ungewöhnlich offen über die drohende Dominanz. Shams Jorjani, CEO von Arrowhead Game Studios (Helldivers 2), nennt die jüngste GTA 6-Verschiebung einen „Stay of Execution“ – ein Aufschub der Hinrichtung. Hart formuliert, aber nicht aus der Luft gegriffen. Sobald GTA 6 erscheint, wird es den Markt „die Sonne verdunkeln“, wie Jorjani sagt. Und nein, das ist keine Metapher, die man ignorieren sollte.

Der geplante Umsatz von über einer Milliarde Dollar im ersten Jahr ist nur ein Teil der Gleichung. Viel schwerer wiegt, dass dieser Umsatz bei Rockstar Games bleibt, nicht bei einem Gesamtmarkt, der ohnehin unter Druck steht. Wir leben in einer Zeit, in der Studios trotz solider Produktionen schließen, in der Live-Service-Projekte schon in den ersten Wochen durchfallen und in der selbst große Publisher Releases panisch um Monate verschieben, nur um nicht in die Nähe von GTA 6 zu geraten.

GTA 6 als Marktbedrohung: Wenn ein Release die ganze Industrie verschiebt

Diese Verschiebungsspirale wäre in einer gesunden Branche nur eine Herausforderung. 2025 aber wirkt sie wie ein Risiko mit Ansage. Ein falsch gesetztes Veröffentlichungsfenster kann heute ein Studio kosten, siehe Concord, Hyenas oder Amazons gestrichene Projekte. Wenn GTA 6 den Markt monatelang dominiert, egal ob durch Verkaufszahlen, Social-Media-Aufmerksamkeit oder Streaming-Trends, wird das zwangsläufig Spiele treffen, die nicht rechtzeitig ausweichen konnten – oder nicht mehr dürfen.

Besonders gefährdet sind zwei Gruppen:

AAA-Projekte, die extrem hohe Fixkosten haben und auf starke Launch-Monate angewiesen sind. Selbst Call of Duty dürfte hier zittern. Live-Service- oder F2P-Spiele, die von konstanten Spielerzahlen leben, und diese verlieren könnten, sobald Vice City die Playerbases verschlingt.

Dass selbst ein Hideo Kojima öffentlich betont, er wolle nicht in der Nähe von GTA 6 veröffentlichen, zeigt, wie breit der Effekt reichen wird. Für ein einzelnes Spiel mag diese Dominanz ein Triumph sein. Für die Branche könnte sie ein Erdbeben bedeuten, das noch Jahre nachhallt.

GTA 6 wird ein Rekordspiel. Aber vielleicht ist genau das der Moment, in dem sich zeigt, wie fragil die Branche drumherum wirklich geworden ist.