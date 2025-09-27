GTA 6-Hype vs. Oggs Literaturtipps: Fans wüten im Netz

GTA 6 steht vor der Tür, die Vorfreude ist riesig, und Fans zählen die Tage bis zum Release. Doch Steven Ogg, bekannt als der exzentrische Trevor Philips aus GTA V, sorgt für Stirnrunzeln: Er hat die Spiele nie gespielt und empfiehlt stattdessen, Dostojewskis „Schuld und Sühne“ zu lesen.

Für viele Fans wirkt das schlicht unangebracht. Schließlich ist Trevor eine der ikonischsten Figuren der Serie, Oggs Arbeit hat GTA geprägt, und nun verkündet er öffentlich, dass ihm das alles völlig egal ist. Von der persönlichen Enttäuschung bis zur ironischen Frustration über das Desinteresse eines Schauspielers, der keine Bedeutung für GTA 6 hat, reicht die Bandbreite der Reaktionen.

GTA 6-Hype vs. literarischer Feinsinn

Das Interview auf einer Gaming-Convention (wie auf PlayFront berichtet) wurde von „GTA 6 Countdown“ auf X geteilt und löste in den vergangenen Tagen über 4 Millionen Views aus. Ogg sagt: „Ich fühle nichts in mir. Ich bin kein Gamer.“ Dann der literarische Hammer: „Na, irgendwann solltest du Dostojewskis Schuld und Sühne lesen.“

Fans reagierten scharf: „Herablassend“, „unsympathisch“, „ein Clown“. Viele fragen sich: Muss ein Schauspieler, dessen Figur in einem der meist erwarteten Spiele des Jahres auftaucht, wirklich das Spiel ignorieren? Für die Community wirkt es wie ein Affront, eine Art, die Arbeit, die Millionen von Fans so sehr lieben, kleinzureden.

Doch einige Stimmen versuchen differenzierter zu bleiben: Schauspieler müssen nicht alles konsumieren, worin sie mitspielen. Trotzdem bleibt der Eindruck: Für viele Fans ist Oggs Gleichgültigkeit schlicht enttäuschend, weil sie keinen Bezug zu GTA 6 herstellt und den Hype um das Spiel konterkariert.

Bücher statt Chaos – nachvollziehbar oder fehl am Platz?

Oggs literarische Empfehlungen haben zwar Charme, wirken aber in diesem Kontext deplatziert. GTA 6-Fans warten auf Action, Intrigen und Chaos, und bekommen stattdessen einen Literaturtip. Dass er Trevor spielt, scheint für ihn keine emotionale Bedeutung zu haben. Für Fans, die Jahre auf GTA 6 gewartet haben, ist das ernüchternd.

Am Ende bleibt ein gespaltenes Bild: Ein Schauspieler, der ehrlich bleibt, aber die Community enttäuscht. Für viele Fans fühlt sich das einfach fehl am Platz an, egal wie brillant Dostojewski ist.

GTA 6 und die Suche nach dem perfekten Hintern

Während Steven Ogg Dostojewski empfiehlt und über GTA 6 hinwegschaut, zeigt Ned Luke, die Stimme und das Gesicht von GTA 5s Michael, dass man das Spiel auch mit einer Portion Humor und Hingabe erleben kann, selbst wenn es um Hintern geht. Luke erklärt im Interview (via) mit YouTuber Harrison Shipp, dass seine persönliche Mission in GTA 6 darin besteht, „einen kleinen Hintern zu finden“, weil „alle Hintern, die ich bisher in dem Spiel gesehen habe, riesig“ seien.

Er nimmt das mit einer Selbstironie, die seinesgleichen sucht: „Große Hintern. Und ich bin kein Typ für große Hintern. Ich bin so ein – na ja, ein Typ für schöne Hintern!“, scherzt Luke. Seit 2023 verfolgt er diese Mission akribisch, kommentierte bereits die ersten Trailer: „Da ist ein großer Hintern, da ist ein großer Hintern und Oberschenkel, da ist ein riesiger Hintern mit einem Tanga …“ – und das war nur der Anfang.

Die Pointe für die Fans: Während Ogg die Vorfreude auf GTA 6 mit literarischer Gelassenheit kontert, liefert Luke die humorvolle, greifbare Fan-Perspektive, die schlichte Freude an einem Detail, das das Spiel ausmacht. Bücher oder Hintern, Ironie oder Hingabe: Beide Darsteller zeigen auf sehr unterschiedliche Weise, wie man mit einem der größten Gaming-Events des Jahres umgehen kann, und die Fans haben zumindest Grund zu lachen.