GTA 6 im Schatten: Rockstar-Mitarbeiter berichten von Angst und Misstrauen im Studio

Bei Rockstar Games, dem Studio hinter GTA 6, rumort es gewaltig. Nach mehreren Entlassungen in der vergangenen Woche soll die Stimmung intern „am Boden“ sein. Offiziell sprach Rockstar von „grober Pflichtverletzung“ – betroffen seien Mitarbeiter, die interne Informationen weitergegeben hätten. Doch laut einem anonymen Angestellten war das nur ein Vorwand. Die Betroffenen hätten versucht, eine Gewerkschaft zu gründen.

Die Schilderungen stammen aus einem Beitrag auf den GTA Forums, dessen Autor von den Moderatoren als echter Mitarbeiter verifiziert wurde. Laut ihm seien die Kündigungen plötzlich erfolgt, ohne klare Beweise oder Anhörung. „Wir arbeiten in Angst“, schreibt der Entwickler. „Niemand weiß, wer als Nächstes gehen muss.“ Gespräche in der Teeküche würden gemieden, und selbst der Kontakt zu protestierenden Ex-Kollegen vor dem Gebäude gelte als riskant.

Misstrauen statt Vorfreude auf GTA 6

Eigentlich sollte 2025 bei Rockstar das Jahr der Vorfreude werden – doch der jüngste Aufschub von GTA 6 auf November 2026 hat den Druck offenbar weiter verschärft. Intern ist laut dem anonymen Mitarbeiter von „worsender Crunch“ und „unzureichender Bezahlung“ die Rede. Die Hoffnung, durch eine gewerkschaftliche Organisation Verbesserungen zu erreichen, wurde nun im Keim erstickt.

Ob die Anschuldigungen stimmen, lässt sich aktuell nicht verifizieren. Die Entlassungen haben Proteste ausgelöst, und das Vertrauen vieler Mitarbeiter scheint erschüttert. Gerade für ein Studio, das immer wieder für seine extremen Arbeitsbedingungen kritisiert wurde, ist das ein denkbar schlechter Zeitpunkt.

Rock bottom statt Rockstar

Wie tief die Probleme tatsächlich reichen, lässt sich schwer einschätzen. Rockstar Games beschäftigt weltweit Tausende Entwickler, von Edinburgh bis San Diego. Doch wenn sich das Klima innerhalb der Teams wirklich so verschlechtert hat, wie geschildert, dürfte das langfristig auch die Arbeit an GTA 6 belasten.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Erfolg auf Kosten der Menschen hinter den Kulissen entsteht. Und genau da liegt das Problem: Ein Spiel wie GTA 6 kann technisch noch so perfekt werden, wenn die Moral im Keller ist, bröckelt irgendwann auch der Glanz an der Oberfläche.