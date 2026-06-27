GTA 6: Insider-Quellen killen alle Hoffnungen auf eine PS5-Disc

Der Traum von einer echten Blu-ray zu „GTA 6“ im Weihnachtsgeschäft ist geplatzt und geduldige Sammler werden im Dezember keine Disc in den Händen halten. Rockstar Games zieht die digitale Schiene knallhart durch.

Der Branchen-Riese bleibt digital

Das US-Magazin The Hollywood Reporter hat die Gerüchte um eine nachträgliche Disc-Version im Dezember offiziell zerschlagen. Eine Quelle mit direkter Kenntnis der Produktionspläne bestätigte demnach, dass Rockstar keinerlei Pläne hat, „GTA 6“ auf Disc pressen zu lassen. Weder zum Launch im November, noch in den Monaten danach.

Zuvor hatte ein vermeintlicher Leak aus Kreisen europäischer Händler die Community in Aufruhr versetzt. Angeblich sollte die Blu-ray-Version nur einen Monat verzögert erscheinen, um Day-One-Leaks durch zu früh verkaufte Händler-Exemplare zu verhindern. Eine missverständliche E-Mail des Rockstar-Supports befeuerte diese Hoffnung zusätzlich. Alles falsch interpretiert. Der Support meinte mit „physischer Version“ lediglich die bereits angekündigte Code-in-a-Box-Variante.

Ein Schlag für Sammler

Wer sich am 19. November die Verpackung im Laden holt, findet darin nur einen gedruckten Zettel mit einem Download-Code. Reine Fassade für die Händlerregale. Rockstar will die totale Kontrolle über den Gebrauchtmarkt und absolute Spoiler-Sicherheit vor dem Release-Tag. Die Quittung zahlen die Fans physischer Medien. Ein echter Rückschlag.

Das einzige Trostpflaster für die Zukunft bleibt hypothetisch. Sollte in ein oder zwei Jahren doch noch eine „Complete Edition“ auf Disc erscheinen, wäre diese immerhin direkt auf dem neuesten Patch-Stand. Aktuell hilft das niemandem. Wer GTA 6 zum Launch spielen will, muss den massiven Download zwingend digital über die Server jagen.

Rockstar Games schafft das physische Zeitalter für seine Spiele im Alleingang ab. Dass der größte Release des Jahrzehnts komplett auf eine Disc verzichtet, zeigt, wohin die Reise der Industrie endgültig geht. Die Box im Regal verkommt zur reinen Plastik-Deko ohne echten Nutzwert.

Wie seht ihr das: Ist das Fehlen einer echten Blu-ray für euch ein Grund, den Kauf von GTA 6 komplett zu verweigern, oder zwingt euch der Hype ohnehin zum digitalen Download?