GTA 6: Insider verspricht 60 FPS exklusiv auf der PS5 Pro

Ein neuer Leaker-Bericht verspricht für den Release von „GTA 6“ am 19. November einen exklusiven Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde auf der PS5 Pro.

Laut dem Insider „Detective Seeds“ wird die stärkere Hardware-Revision als einzige Konsole in der Lage sein, diese Bildrate zu liefern. Die Basis-Modelle von PS5 und Xbox Series X sollen leer ausgehen. Der Informant verbürgt sich so vehement für seine Quelle aus Ingenieurskreisen, dass er im Falle einer Fehlinformation die dauerhafte Löschung seines Social-Media-Kanals ankündigt.

Der CPU-Flaschenhals konfrontiert das Marketing

Der vermeintliche Leak kollidiert direkt mit den physikalischen Limitierungen der Hardware. „GTA 6“ setzt laut den bisherigen Trailern auf eine extrem dichte Auslastung der Spielwelt mit hochgradig komplexer KI-Berechnung, detaillierter Physik und hoher Passantendichte. Diese Berechnungen sind reine CPU-Aufgaben.

Hier liegt das Problem. Die PS5 Pro besitzt zwar eine deutlich potentere Grafikeinheit (GPU) als die Standard-Konsole, nutzt aber im Kern dieselbe Zen-2-CPU von AMD. Der Prozessor wurde lediglich minimal höher getaktet. Eine Steigerung der CPU-Taktfrequenz um rund zehn Prozent reicht mathematisch nicht aus, um die Bildrate von 30 auf 60 FPS zu verdoppeln, wenn das Spiel im CPU-Limit operiert.

Die Behauptung gewinnt nur durch einen anderen Faktor an Relevanz: den umfangreichen Marketing-Deal zwischen Sony und Rockstar Games.

I put out almost 2 years ago the significant marketing deal that Rockstar and Playstation had for GTA 6, and we see that now. Then a former Playstation engineer gave me info on the optimization for the PS5 Pro. They also gave me the PSSR, handheld, and other accurate info (They… https://t.co/AOV6TEcwk1 — DetectiveSeeds (@DetectiveSeeds) July 1, 2026

Technische Realität schlägt PR-Versprechen

Rockstar Games hat eine historische Tradition, Konsolen zum Launch technologisch bis an die Grenze auszureizen – und das bedeutete bei „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ zum Start immer native 30 Bilder pro Sekunde. Ein sauber optimiertes, stabiles 30-FPS-Erlebnis mit hoher Grafikpracht ist wahrscheinlicher als ein instabiler Performance-Modus.

Sollte Sony tatsächlich eigene Ingenieure abgestellt haben, um mithilfe der Upscaling-Technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) Ressourcen freizuschaufeln, betrifft das primär die GPU. Die CPU bleibt unangetastet. Ein flüssiger 60-FPS-Modus ohne drastische Einschnitte bei der Simulation der Spielwelt – also weniger Autos und Passanten – ist auf dieser Hardware-Architektur technisch kaum realisierbar.

Der Bericht ist mit äußerster Skepsis zu betrachten. Für potenzielle Käufer der PS5 Pro bedeutet das: Kauft die Konsole aktuell nicht in der festen Erwartung, GTA 6 im November mit flüssigen 60 FPS spielen zu können. Die CPU-Architektur der Mid-Gen-Konsole spricht dagegen. Wahrscheinlicher ist, dass die PS5 Pro die stabilere 30-FPS-Erfahrung mit deutlich schärferer Bildqualität liefert, während die Standardkonsolen mit dynamischen Auflösungen zu kämpfen haben werden.