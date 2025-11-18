GTA 6 ist 20 Jahre voraus – soll alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen

Die Vorfreude auf Grand Theft Auto 6 von Rockstar Games ist ungebrochen, auch wenn die Fans zuletzt eine bittere Pille schlucken mussten. Nach einer weiteren Verschiebung soll der Release, ursprünglich für Mai 2026 angesetzt, nun erst im November 2026 stattfinden.

Doch neue Informationen aus Insider-Kreisen deuten darauf hin, dass diese Verzögerung ein Indiz für die beispiellose Ambition des Projekts ist. Was die Spieler erwartet, könnte die Gaming-Landschaft für lange Zeit prägen.

Ein Blick in die Zukunft

Der als gut vernetzt geltende Branchen-Insider Reece „Kiwi Talkz“ Reilly behauptete jüngst, dass die Öffentlichkeit keinerlei Vorstellung davon habe, wie revolutionär GTA 6 tatsächlich sei. Reilly bezeichnete das Spiel als „unglaublich ambitioniert“ für Rockstar Games und wagte die kühne Behauptung, es sei ein Titel, den kein anderes Entwicklerstudio weder heute noch in den nächsten 15 bis 20 Jahren in dieser Form realisieren könne. Angesichts der Tatsache, dass sich das Spiel seit geraumer Zeit in Entwicklung befindet, ist es plausibel, dass Rockstar Games alle Anstrengungen unternimmt, um ein epochales Werk abzuliefern.

Ein weiterer interessanter Aspekt, den Kiwi Talkz ansprach, betrifft die Strategie zur PC-Veröffentlichung. Rockstar Games veröffentlicht seine Titel traditionell nicht zeitgleich für PC und Konsole. Laut Reilly liegt der Grund dafür in der extrem aufwendigen Optimierung. GTA 6 sei ein Spiel von solch gigantischem Ausmaß, dass Rockstar Games nicht die Kapazitäten habe, gleichzeitig die unzähligen PC-Konfigurationen zu testen, während die Feinarbeit für die Konsolen – PlayStation 5, PS5 Pro und Xbox Series X/S – läuft.

Qualität vor Eile

Hier zieht man Vergleiche zur Optimierung von Nintendos The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, für das ein Jahr reine Optimierungsarbeit auf einer einzigen Konsole nötig war. Angesichts der deutlich größeren Komplexität von GTA 6 sei es für Rockstar Games eine Priorität, zunächst eine perfektionierte Konsolenversion zu liefern.

Dies bekräftigt die Philosophie des Unternehmens, eine fehlerfreie Veröffentlichung dem hastigen Release eines potenziell verbuggten Produkts vorzuziehen. Ein ähnliches Vorgehen praktizierte Rockstar Games bereits beim Open-World-Epos Red Dead Redemption 2, das ebenfalls erst nachträglich für den PC erschien.

Für die Community, die bereits seit der letzten Hauptveröffentlichung von GTA V im Jahr 2013 auf eine Fortsetzung wartet, ist jede Verzögerung schmerzhaft. Dennoch scheint der Konsens zu sein, dass die Wartezeit in Kauf genommen wird, wenn das Resultat ein technisch und spielerisch bahnbrechendes Erlebnis ist. Warum ausgerechnet diese hohen Erwartungen auch gefährlich sein können, haben wir hier thematisiert.

Sollten sich die Gerüchte über den immensen Umfang und die technische Überlegenheit von GTA 6 bewahrheiten, könnte das Spiel tatsächlich einen neuen Maßstab setzen, der die Geduld der Fans reichlich belohnt.